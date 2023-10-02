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Под Бахмутом продолжаются интенсивные тяжелые бои: в ВСУ раскрыли бешеные потери россиян

Юлия Куришко
2 октября 2023, 22:04 обновлено 2 октября, 22:22
Илья Евлаш сообщил, что ВСУ удалось ликвидировать 184 оккупанта на этом направлении и много вражеской техники.
Под Бахмутом продолжаются интенсивные тяжелые бои: в ВСУ раскрыли бешеные потери россиян
Ситуация на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что ситуация на Бахмутском направлении напряженная, однако контролируемая.Там продолжаются тяжелые бои.

"На Бахмутском направлении традиционно продолжаются тяжелые интенсивные бои. Ситуация стабильно напряженная, однако контролируемая. 629 раз противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины, использовал свою реактивную и ствольную артиллерию, также 5 раз использовал авиацию", - рассказал Илья Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он также добавил, какие потери понесли оккупанты во время этих столкновений. ВСУ удалось ликвидировать 184 оккупанта на этом направлении. Среди техники, которую удалось уничтожить: пять танков вражеских, также ряд различных артиллерийских систем, среди которых "Нона-С", два "Гиацинта-Б" буксировочных, пять установок "Мста-Б", две "Гвоздики", две реактивные системы залпового огня "Град".

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"Кроме этого, уничтожили две "акации", одна пушку Д-20 152-миллиметра и шесть пушек Д-30, достаточно урожайный такой выдался день...",- отметил Евлаш.

Также, совместно во взаимодействии с подразделениями РЭБ, удачно уничтожены зенитно-ракетный комплекс и радиолокационная станция.

"Кроме того, удалось уничтожить 6 автомобилей, которыми противник подвозил разного вида обеспечения, и уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Оса", который довольно уже старый такой, он еще советского производства... Также уничтожили радиолокационную станцию П-18, которая позволяла противнику обнаруживать воздушные цели... Совместно во взаимодействии с подразделениями РЭБ наши подразделения ПЗРК уничтожили 14 FPV-дронов и еще 4 беспилотных летательных аппарата ZALA", - подчеркнул начальник пресс-службы.

Относительно тактической ситуации на Бахмутском направлении украинские военные там имеют успехи на некоторых направлениях.

"Относительно тактической ситуации: на юге Бахмута мы все еще продолжаем наступательную операцию, имеем успехи на некоторых направлениях... Противник пытается отбить утраченное положение все еще в районе Клещиевки и Андреевки, однако безуспешно для него," - подчеркнул Илья Евлаш.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении и захватили высоту. Украинские войска также пытались атаковать возле Курдюмовки и попытались перерезать железнодорожный путь, который проходит через этот населенный пункт, пишут аналитики ISW.

РФ стянула "элитные" части и технику и хотят штурмовать Бахмут. Операция украинских защитников в Бахмуте может начаться только после того, как она будет тщательно спланирована, отметил Илья Евлаш.

В ВСУ назвали опасное направление, куда Россия массово стягивает новые подразделения и технику. Цель российских захватчиков-полностью захватить Луганскую и Донецкую области. За прошедшие сутки возле Марьинки было зафиксировано 11 атак.

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