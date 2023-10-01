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РФ стянула "элитные" части и технику: в ВСУ назвали условие штурма Бахмута

Алексей Тесля
1 октября 2023, 14:56 обновлено 1 октября, 14:56
Операция украинских защитников в Бахмуте может начаться лишь после того, как она будет тщательно спланирована, отметил Илья Евлаш.
ВСУ
ВСУ отражают атаки РФ под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

В Бахмуте Донецкой области российские оккупанты сосредоточили танковые, мотострелковые и десантные полки численностью более 10 тысяч личного состава, рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, в этом районе продолжаются упорные бои.

Он уточнил, что на Лимано-Купянском направлении увеличилась уже полностью укомплектованная численность 25-й армии РФ. По его словам, раньше там было 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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Представитель Восточной группировки войск считает, что РФ не собирается оставлять Бахмут. В то же время он пояснил, что штурмовать Бахмут — это очень большая цена, поэтому Украина не может позволить потерять там столько людей.

Украинский офицер уточнил, что операция украинских защитников в Бахмуте может начаться лишь после того, как она будет тщательно спланирована в соответствии с имеющейся обстановкой, а также после проведения всех минно-инженерных взрывных разграждений.

"Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы продвинуться вперед, боевые порядки и закрепиться там и нанести огневого поражения противнику", - добавил Евлаш.

Ранее сообщалось, что ВСУ сдерживают оккупантов под Бахмутом и наступают на двух направлениях. ВСУ нанесли поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение. Российские оккупанты в районе Бахмута столкнулись с проблемой логистики, поскольку ВСУ обстреливают трассу Бахмут – Горловка, сказал Илья Евлаш.

Россия меняет тактику под Бахмутом, рассказал ранее заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко. По его словам, противник все больше использует беспилотники и пытается подавить украинские опорный пункты.

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Бахмут война России и Украины контрнаступление ВСУ
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