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РФ выводит корабли из Крыма: возможности оккупантов падают - ГУР

Ангелина Подвысоцкая
17 октября 2023, 21:37 обновлено 17 октября, 21:40
Российские оккупанты перемещают некоторые корабли Черноморского флота из Крыма в Новороссийск.
РФ выводит корабли Черноморского флота из Крыма
РФ выводит корабли Черноморского флота из Крыма / Коллаж: Главред, фото: flot.com, facebook.com/chf.press

Российские оккупанты выводят свои корабли из Крыма и отправляют их в Новороссийск. Теперь возможности флота РФ становятся все меньше. Об этом во время телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Оккупанты уже несколько месяцев занимаются перемещением кораблей, подводных лодок и штабной инфраструктуры Черноморского флота РФ в Новороссийск.

В то же время Юсов отметил, что нельзя сказать о том, что оккупанты в панике пытаются эвакуировать все возможное как можно быстрее.

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"Понятно, что это не тот панический побег, на который мы все рассчитывали, но это уже признак того, что возможностей у российского флота становится меньше. И наоборот, у украинских Сил безопасности и обороны они появляются дополнительные и обязательно будут использованы эффективно", - сказал Юсов.

Удары по Черноморскому флоту РФ

Украина начала новую серию атак на Черноморский флот возле Крыма и Севастополя. Это произошло после того, как РФ заявила о "выходе" из "зерновой сделки" и начала угрожать ударами по гражданским судам.

"Жирными целями" для ВСУ стали боевые корабли россиян, которые РФ использовала для ударов "Калибрами" по Украине. Так под ударом ВСУ оказались и патрульные суда.

Позже ВСУ нанесли мощный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Сообщалось о том, что в результате атаки погибло более 30 российских офицеров.

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