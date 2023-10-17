РФ выводит корабли из Крыма: возможности оккупантов падают - ГУР

Российские оккупанты перемещают некоторые корабли Черноморского флота из Крыма в Новороссийск.

https://glavred.info/ukraine/rf-vyvodit-korabli-iz-kryma-vozmozhnosti-okkupantov-padayut-gur-10509160.html Ссылка скопирована

РФ выводит корабли Черноморского флота из Крыма / Коллаж: Главред, фото: flot.com, facebook.com/chf.press

Российские оккупанты выводят свои корабли из Крыма и отправляют их в Новороссийск. Теперь возможности флота РФ становятся все меньше. Об этом во время телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Оккупанты уже несколько месяцев занимаются перемещением кораблей, подводных лодок и штабной инфраструктуры Черноморского флота РФ в Новороссийск.

В то же время Юсов отметил, что нельзя сказать о том, что оккупанты в панике пытаются эвакуировать все возможное как можно быстрее.

видео дня

"Понятно, что это не тот панический побег, на который мы все рассчитывали, но это уже признак того, что возможностей у российского флота становится меньше. И наоборот, у украинских Сил безопасности и обороны они появляются дополнительные и обязательно будут использованы эффективно", - сказал Юсов.

Удары по Черноморскому флоту РФ

Украина начала новую серию атак на Черноморский флот возле Крыма и Севастополя. Это произошло после того, как РФ заявила о "выходе" из "зерновой сделки" и начала угрожать ударами по гражданским судам.

"Жирными целями" для ВСУ стали боевые корабли россиян, которые РФ использовала для ударов "Калибрами" по Украине. Так под ударом ВСУ оказались и патрульные суда.

Позже ВСУ нанесли мощный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Сообщалось о том, что в результате атаки погибло более 30 российских офицеров.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.