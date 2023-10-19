США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине - СМИ

Речь идет об артиллерийских снарядах калибром 155-мм, которые хранились на арсеналах США в Израиле.

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США передадут Израилю снаряды, которые хотели дать Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов калибром 155-мм, которые были предназначены для Украины. Об этом заявили израильские чиновники, сообщает Axios.

Сообщается, что эти снаряды были сняты с резервных запасов еще несколько месяцев назад. США якобы согласились на подобное из-за острой нужды Израиля в этих снарядах. В то же время в Вашингтоне говорят, что это "не окажет влияния" на способность Украины на фронте.

Стоит отметить, что речь идет об американских снарядах, которые хранились на арсеналах США в Израиле в рамках соглашения между странами. США якобы пообещали отправить Израилю снаряды уже в ближайшие недели.

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Военная помощь Украине от США

Недавно стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Как сообщали в Bloomberg, этот пакет военной помощи покроет весь финансовый год.

Однако на фоне войны в Израиле начались разговоры о том, что военная помощь Украине может значительно уменьшиться. Это прокомментировал военный эксперт Александр Мусиенко и назвал причину возможного уменьшения помощи Украине. Он считает, что одной из таких причин может стать приостановление помощи странами с целью нарастить собственные утраченные запасы.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что США могут переключить внимание с Украины. Он рассказал, что делать, чтобы США не уменьшили помощь ВСУ.

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