США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине - СМИ

Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов калибром 155-мм, которые были предназначены для Украины. Об этом заявили израильские чиновники, сообщает Axios.
Сообщается, что эти снаряды были сняты с резервных запасов еще несколько месяцев назад. США якобы согласились на подобное из-за острой нужды Израиля в этих снарядах. В то же время в Вашингтоне говорят, что это "не окажет влияния" на способность Украины на фронте.
Стоит отметить, что речь идет об американских снарядах, которые хранились на арсеналах США в Израиле в рамках соглашения между странами. США якобы пообещали отправить Израилю снаряды уже в ближайшие недели.
Военная помощь Украине от США
Недавно стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Как сообщали в Bloomberg, этот пакет военной помощи покроет весь финансовый год.
Однако на фоне войны в Израиле начались разговоры о том, что военная помощь Украине может значительно уменьшиться. Это прокомментировал военный эксперт Александр Мусиенко и назвал причину возможного уменьшения помощи Украине. Он считает, что одной из таких причин может стать приостановление помощи странами с целью нарастить собственные утраченные запасы.
Политический аналитик Александр Кочетков считает, что США могут переключить внимание с Украины. Он рассказал, что делать, чтобы США не уменьшили помощь ВСУ.
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