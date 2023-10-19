"Мир устал от украинской власти": эксперт - о том, что делать, чтобы США не уменьшили помощь

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что США могут переключить внимание на незаконную миграцию из Мексики.

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США могут уменьшить помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Главред, скриншот из видео

Военная помощь, которую передают Украине, может серьезно уменьшиться. Одной из причин этого может стать политика украинской власти. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Он считает, что "мир устал не от Украины, а от украинской власти, которая его не совсем устраивает".

"Миру кажется, ею (украинской властью - Главред) не очень решаются те вопросы, которые должны решать – относительно коррупции, демократических процессов и тому подобное", - сказал Кочетков.

Немало важным фактом является и то, что республиканцы-трамписты, которые борются за власть в Конгрессе США, могут заявить, что финансирование нужно направить не только Украине, но и на прекращение незаконной миграции со стороны Мексики.

"У США главная проблема – не война на Ближнем Востоке, не в Украине, а прекращение миграции из Мексики. Эти аргументы – это не хорошо, и нам надо более активно влиять на эту ситуацию, более активно что-то предлагать, искать аргументы, чтобы объяснять, зачем Украина нужна миру, и как мы видим мир и Украину в будущем", - объяснил Кочетков.

Эксперт убежден, что лозунгов "Украина защищает мир" будет недостаточно. По его мнению, нужно искать другие варианты, которые могут повлиять на ситуацию - быть активными и на фронте, и в дипломатии.

Смотрите видео интервью Александра Кочеткова Главреду:

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Военная помощь Украине от США

Как сообщалось, Украина получила все обещанные американские танки Abrams. ВСУ получили от США 31 танк M1A1 Abrams. Также сообщалось о том, что в Украину вернулись и защитники, которые проходили обучение на таких танках.

Недавно стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Как сообщали в Bloomberg, этот пакет военной помощи покроет весь финансовый год.

Однако на фоне войны в Израиле начались разговоры о том, что военная помощь Украине может значительно уменьшиться. Это прокомментировал военный эксперт Александр Мусиенко и назвал причину возможного уменьшения помощи Украине. Он считает, что одной из таких причин может стать приостановление помощи странами с целью нарастить собственные утраченные запасы.

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