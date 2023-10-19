Китай будет настаивать на заморозке войны в Украине, считает политический аналитик.

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Третья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - Кочетков / Главред

Российский диктатор Владимир Путин впервые с момента выдачи ордера на его арест от Международного уголовного суда совершил двухдневный зарубежный визит в Китай. На протяжении визита Путин имел личную встречу с китайским лидером Си Цзиньпинем, где политики сосредоточились на обсуждении израильской и украинской войн.

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, почему Путин поехал на поклон к Си Цзиньпину, удалось ли ему договориться об оружии для россиян и как попадание в больницу в Газе связаны с визитом Байдена в Израиль.

По данным Reuters, основная тема разговора Путина и Си - война Израиля и ХАМАС. Как их переговоры могут повлиять на ход этой войны?

Я бы не называл происходящее в Китае серьезными переговорами. Это, фактически, вассальная встреча, когда суверен, великий Китай и товарищ Си, призвал всех, кто от него зависит, чтобы они продемонстрировали свою лояльность под предлогом "Шелкового пути". То есть там не планируется каких-то серьезных переговоров, результатов или деклараций. Конечно, мимо таких серьезных событий, как обострение на Ближнем Востоке, они пройти не могут. И то, что они собираются это обсуждать, однозначно указывает на то, что Россия и Кремль являются едва ли не единственным инициатором этого кризиса. Потому что России очень нужно каким-то образом отвлечь мир от происходящего в Украине – создать новую точку напряжения, которая привлечет внимание к себе. И, к сожалению, им это удается. А если будет новая точка напряжения, могут возникнуть сложности с поставкой оружия Украине.

То есть здесь просматривается абсолютно логичная цепочка причин того, зачем это России. И, соответственно, лидер Китая будет не то что обсуждать, а высказывать собственное мнение, с которым нельзя не согласиться Путину, относительно того, что надо делать дальше. Потому что есть информация, что и "Вагнер" принимал определенное участие (по крайней мере, в учениях). Я, как специалист, видел, как они сбрасывают боеприпасы на израильские танки, и здесь точно не обошлось без инструкторов с российско-украинского фронта, потому что действия ХАМАС очень тождественны к тем, что происходят у нас на фронте. А для этого надо иметь практический опыт, и понятно, что наших военных не может там быть.

Смотрите видео интервью Александра Кочеткова Главреду:

Россия имеет влияние на ХАМАС – его лидеры приезжают в РФ с официальными визитами. Еще со времен Советского Союза они что-то постоянно там решают. России помогает им деньгами, оружием, определенными политическими влияниями, когда они у нее были. Поэтому сейчас, видимо, товарищ Си будет предлагать, чтобы эскалация там не росла (потому что это не в пользу Китая), но была контролируемой, чтобы Китай мог торговаться с Соединенными Штатами по взаимным уступкам – урегулированию собственных экономических проблем в обмен на ослабление ситуации на Ближнем Востоке. Это вполне возможно, поэтому там не будет переговоров, а будет мягкое указание.

Можно ли считать инцидент в больнице в Газе и последующие беспорядки после этого элементом повышения ставок в этой войне и сигналом для Байдена?

Как цинично это ни звучит, но геополитика – она такая. Не имеет значения, что там на самом деле произошло, потому что я равноценно считаю, что эта трагедия могла произойти как по вине вооруженных сил Израиля (это может быть и авиация, боеприпас может промахнуться – ничего абсолютного на войне не бывает), так и по вине ХАМАС, который мог запускать полукустарные ракеты куда угодно и поразить любую цель. В частности, и на собственной территории. То есть не имеет значения, кто на самом деле виновен в разрушении этого заведения. Если быть полностью объективным, то Израиль предупредил мирных граждан о бомбардировке и о том, что для безопасности надо покинуть эту территорию. Ну, а те, кто не эвакуировался, сам избрал собственную судьбу – что тут поделаешь?! Но мусульманский мир на стороне Палестины и однозначно считает Израиль виновным, призывает людей выходить на демонстрации и к уничтожению Израиля. И Соединенные Штаты оказываются в довольно трудной ситуации, потому что эскалация может нарастать таким образом, что им придется вмешиваться именно военной силой. Неслучайно они направили туда два авианосца с авианосцами, чтобы присутствовать там, и если будет надобность, быстро вмешаться.

И это не очень хорошо для Украины. Потому что различные пропагандистские призывы влияют только частично, но если Соединенные Штаты будут вынуждены вести боевые действия на Ближнем Востоке, тогда аргумент "самим нужны оружие и ракеты", к сожалению, будет достаточно действенным.

А в целом эта война на Ближнем Востоке может стать толчком к развертыванию Третьей мировой как таковой, с участием США, Британии и других участников?

Конечно, если есть какие-то конфликты, то вероятность разрастания существует. Но в данном случае она минимальна. Это как с вулканической деятельностью: есть вулкан, который потихоньку дымит, потом извержение, дальше снова утихает и дымит. Но этот процесс не прекращается полностью, и время от времени имеет какие-то серьезные последствия, как извержение Везувия. Но арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке имеет тысячелетнюю историю и тенденцию к продолжению еще по крайней мере сотню лет. Ибо религиозные противоречия крайне трудно убрать, но и ресурсов для ведения мощной войны там особо нет. То есть этот конфликт, внутренний для Ближнего Востока, вряд ли втянет к себе ту самую Европу. Так Соединенные Штаты могут вмешаться, но тоже локально, и это не будет распространено на другие части планеты. То есть обострение может быть, но оно локализуется именно на Ближнем Востоке. Возможно, заденет ближние страны – ОАЭ, Саудовскую Аравию, которые хотят процветать и торговать, но не хотят воевать. Поэтому кроме мусульманских фанатиков и Израиля, которые вынуждены защищаться, воевать никто не хочет. Потому это разрастание напряженности, но не повод для Третьей мировой. К сожалению, Третья мировая если и начнется, то в Европе.

Из Украины?

Мы наиболее близки к этому.

Возвращаясь к визиту Путина, есть ли политический подтекст лично для Путина? Можно ли этот визит считать некой легитимацией диктатора на международной арене?

Да. Он не очень хорошо себя чувствует – возраст, напряжение и все остальное. Двойники – это отдельная тема, но мы видели, что у него тремор. Поэтому со здоровьем у него не очень, он опасается покушений на себя, но и уехал в Китай с определенным риском, потому что для него это крайне важно. Это, фактически, первый его визит высокого уровня с начала полномасштабной войны против Украины. И да, это легитимация, но для России. Для мира – нет, потому что все все понимают. Северная Корея, Россия, Иран и частично Китай – это ось, если не зла, то темного мира. Но для внутреннего избирателя (потому что накануне в РФ выборы, хоть я и не знаю как назвать тех, что вроде голосуют за Путина). Избирателями их назвать трудно, если заранее известны результаты. Но для условного электората важно, что Путин якобы такой почтенный, Китай с ним встречается и обсуждает проблемы мира. То есть, мол, без нас ничего не решается, и мир без нас жить не может. Поэтому он, собственно, туда и поехал, несмотря на проблемы со здоровьем.

А о чем это свидетельствует – у него в России уже настолько пошатнулись позиции, и он хочет закрепиться по максимуму?

Они отбывают ритуал. Выборы – это ритуал, как и демонстрация влияния. То есть наполнения в их выборах абсолютно нет. Песков уже откровенно говорит, что нет и не может быть альтернативы. Какие выборы, если пресс-секретарь официально это признает?! Но ритуалы нужны для внутреннего обихода – чтобы показать, что они в порядке, экономика работает, есть дипломатия, и членство в Совбезе ООН с правом вето. И визит в Китай, как переговоры на самом высоком уровне для РФ тоже важны. Ради внутреннего ощущения, что все идет по плану.

Соответственно, нельзя после этого визита считать, что Путина, как многие из россиян говорят, снимут до 2024 года или с ним что-то случится? Условно говоря, если он там "засветился", то это уже не факт, я правильно понимаю?

В России может быть все, но сейчас сил, возможностей, мощностей и способности, и особенно – желания его менять нет. Пока что ситуация с войной в Украине окончательно не решена, и даже те, кто имеют определенные возможности для отстранения Путина от его должности или влияния ждут, пока ситуация с Украиной станет более или менее решенной, чтобы списать все на Путина. Все же понимают, что это ужас и беда для России в первую очередь, и все это хочу списать на него. То есть Путина будут держать до того, как на него можно будет списать по максимуму. Или он просто умрет – это может произойти в любую минуту. Потому что возраст и напряжение влияет, и это может произойти внезапно. А вот условно демократическим путем его никто убирать не будет. Он как символ и портрет на стене всех устраивает.

Также появлялась информация о передаче России оружия от КНДР для применения в Украине. Мог ли Путин напрямую с Си Цзиньпином обсуждать украинский вопрос и поставки оружия от Китая?

С тем расписанием, которое существует, совершенно точно Северная Корея не будет поставлять оружие в любом заметном количестве без разрешения Китая. Потому что Китай, фактически, экономически держит Северную Корею и ее лидера на собственных – без него они не проживут, всего несколько месяцев и все. Поэтому Китай дает согласие и то, что происходило, была пробная партия. 20 000 контейнеров по объему – это то, чего хватит на 2-3 месяца ведения боев в текущей интенсивности. Это боеприпасы, ракеты для РСЗО. То есть сейчас россияне используют 7-10 тысяч снарядов в сутки, а прошлым летом использовали 60 тысяч. Эта средняя интенсивность, кстати, равна нашей интенсивности (хотя мы можем даже немного больше выпускать снарядов).

Так что сейчас Северная Корея обеспечивает России боеприпасами ведение артиллерийских боев на 2-3 месяца, и Путин, безусловно, будет просить, чтобы это продолжалось. Но от него будут требовать полной поддержки линии Китая в отношении Украины. Китай хочет договоров о примирении, замораживании ситуации, потому что он хочет выторговать у Соединенных Штатов определенные экономические условия взаимодействия в обмен на постепенное погашение конфликта на Ближнем Востоке. Ведь быстро его потушить там нельзя.

Какие для нас это создает риски в ближайшее время, если Китай действительно будет гнуть эту линию?

Во-первых, мир устал не то что от Украины, а от украинской власти, которая его не совсем устраивает. Потому что, как миру кажется, ею не очень решаются те вопросы, которые должны решать – относительно коррупции, демократических процессов и тому подобное. Во-вторых, события, в которые могут быть втянуты непосредственно Соединенные Штаты, с большими жертвами, перехватывает внимание мира от Украины. И так республиканцы-трамписты, которые сейчас борются за то, чтобы возглавить Конгресс США, могут получить аргумент относительно того, что средства нужно направить не только на помощь Украине, а на прекращение незаконной миграции со стороны Мексики. Ведь у США главная проблема – не война на Ближнем Востоке, не в Украине, а прекращение миграции из Мексики. Эти аргументы – это не хорошо, и нам надо более активно влиять на эту ситуацию, более активно что-то предлагать, искать аргументы, чтобы объяснять, зачем Украина нужна миру, и как мы видим мир и Украину в будущем. То есть нужна прозрачная позиция кроме уже не очень работающих лозунгов о том, что Украина защищает мир. Надо искать несколько другие варианты, чтобы влиять на эту ситуацию. Сейчас ситуация складывается так, что нам надо быть активными и на фронте, и в дипломатии также, потому что о нас рискуют забыть.

Учитывая то, что на форуме в Китае присутствовал премьер Венгрии Орбан, чья позиция в отношении Украины давно известна, к чему стоит нам готовиться именно в Европе?

Для европейских изгнанников, частично Словакии и Венгрия одно дело – призывы на выборах. И совсем другое – когда ты приходишь к власти и начинаешь разбираться в реальной ситуации. В частности, в реальной зависимости Словакии от Европейского Союза, его денег, промышленности и тому подобное. Венгрия обижена не только на Украину, а на всех, и на этой позиции "Баба Яга против" хочет что-то попробовать выторговать от того же самого Европейского Союза. Они будут согласны, если им, условно говоря, предложат больше денег. Если же нет – они будут делать то же самое с Китаем. Потому что они небольшая страна с небольшими мощностями, которые мало что собой представляют для ЕС. Поэтому они пробуют играть на противоречиях. Венгрия может заблокировать определенные решения, но они доиграются до того, что их либо вовсе уберут из ЕС, либо ограничат их возможности изменением процедур так, чтобы одна страна не могла наложить вето на важные решения Европейского сообщества.

Вы сказали, что на 2-3 месяца точно России еще будут поставлять оружие. Если Путину удастся договориться и в дальнейшем продолжить "помощь", как это повлияет на ход нашей войны?

Сейчас ситуация такова, что наступательные возможности обеих сторон практически исчерпываются. Мы сохраняем определенные потенциалы, продолжаем наступление, Россия предпринимает попытки наступления в направлении Купянска или контрнаступления в районе Авдеевки и Бахмута, но это в ближайший месяц будет исчерпано. Поэтому война переходит к позиционному характеру, а это значит, что на нас будут еще меньше обращать внимания. И это делает определенные переговоры с агрессором более вероятными. То есть до того они были менее вероятными или были на наших условиях при условии более успешного наступления. Поэтому сейчас будут пробовать замораживать войну – китайцы это поддержат, сейчас все идет к этому. Но игра не закончена – в любой момент может пролететь "Черный лебедь". Мы же не ожидали того, что будет происходить на Ближнем Востоке. Могут произойти события и другого характера. Потому что продолжается экзистенциальный конфликт Украины и России, то есть на уничтожение, когда должен остаться только один. И здесь может произойти все, что угодно. Но наиболее вероятный сценарий – определенная заморозка, Минск-3 или Анкара-1.

Соответственно, эта война может растянуться во времени на довольно длительный срок?

Да. Если возникнет пауза, встанет вопрос – кто лучше ею воспользуется, чтобы увеличить собственные возможности для наступления. Эта война должна будет выигрываться именно наступлением – просто обороной эту войну на уничтожение выиграть нельзя. Поэтому любой из сторон, в первую очередь – Украине, надо будет освобождать собственные территории. А для этого нужны возможности. И чтобы не зависеть от партнеров, надо поднимать собственную промышленность и создавать возможности для наступления за собственный счет.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ" Южное " и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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