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"Там как раз комплекс росПВО дислоцируется": ночью в Крыму прогремели взрывы

Анна Ярославская
18 октября 2023, 07:15 обновлено 18 октября, 07:15
Жители оккупированного полуострова сообщают о сильном взрыве в Евпатории, вблизи Заозерного и в районе села Ромашкино.
Взрыв, Крым
Ночью в Крыму прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, t.me/Crimeanwind

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 18 октября раздались звуки взрывов. Жители полуострова сообщают о сильном взрыве в Евпатории.

Также местные пишут о взрыве в Сакском районе, вероятно, он был вблизи Заозерного.

Утверждается, что взрыв был слышен и в районе села Ромашкино.

видео дня

"А там как раз комплекс росПВО дислоцируется", - отмечает Telegram-канал Крымский ветер.

Карта Крыма
Взрыв был слышен в районе села Ромашкино / Фото: t.me/Crimeanwind

"Подписчики сообщают, что взрыв - это работа росПВО, некоторые видели след от старта ракеты Кстати, там же в сентябре был уничтожен ЗРК С-400. Россияне, похоже, даже не меняли место положения своего "пэ-вэ-о", - добавили на канале.

Около семи утра "Крымский ветер" написал о том, что в Бахчисарайском районе слышны взрывы со стороны Севастополя. Возможно, работает российская ПВО.

ATACMS в Украине

Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение Украиной баллистических ракет ATACMS. Украине передали ATACMS с кассетной боеголовкой и ограниченной дальностью.

Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и тому подобное.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором виден запуск ATACMS для удара по российским оккупантам.

Позже представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон подтвердила, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют радиус действия 165 километров.

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