'А вот это БК уже пошел!': появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в Бердянске

Появились первые кадры ночного удара по аэродрому в Бердянске, которым незаконно пользовались оккупанты. Судя по кадрам, по вертолетам ВКС РФ дополнительно отработал хранившийся боекомплект врага.
На кадрах, скорее всего отснятых самими захватчиками, видно поражение не менее двух вертолетов. В результате прилетов вся площадка с авиацией оказалась в огне.
На видео также слышно вторичную детонацию. По крайней мере это утверждают сами оккупанты. По их словам, БК отработал прямо по вертолетам.
"Ух, а вот это уже БК пошел! Вот туда!... БК отрабатывает прям по ним. Там еще что-то летит", - с восхищением отозвался один из российских военных.
ВСУ нанесли удары по аэродрому ВКС РФ в Бердянске - смотрите видео:
Удары по оккупантам 17 октября
В ночь на 17 октября ВСУ ударили по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска с размещенным там вертолетным парком ВКС РФ.
Согласно данным ССО, всего уничтожено 9 вертолетов разных модификаций, спецтехника, одна установка ПВО, склад БК, повреждены взлетные полосы аэродромов.
В сети уточняют, что под удар попали Ка-52, Ми-8, Ми-28 и Ми-24 и ПВО "Панцирь С2" с личным составом. На аэродроме в Бердянске было до 30 единиц вражеской техники.
Чем ударили
При этом российские пропагандисты выложили в сеть фото якобы обломков от ракет, поразивших их военные объекты. РосСМИ утверждают, что по аэродромам "прилетело" кассетными дальнобойными ракетами ATACMS, передачу которых США не анонсировали.
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