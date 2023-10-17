'А вот это БК уже пошел!': появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в Бердянске

Дополнительно по российским вертолетам ночью 17 октября "отработал" боекомплект захватчиков.

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Всего в ходе ночных "прилетов" уничтожено не менее 9 вертолетов ВКС РФ / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Появились первые кадры ночного удара по аэродрому в Бердянске, которым незаконно пользовались оккупанты. Судя по кадрам, по вертолетам ВКС РФ дополнительно отработал хранившийся боекомплект врага.

На кадрах, скорее всего отснятых самими захватчиками, видно поражение не менее двух вертолетов. В результате прилетов вся площадка с авиацией оказалась в огне.

На видео также слышно вторичную детонацию. По крайней мере это утверждают сами оккупанты. По их словам, БК отработал прямо по вертолетам.

видео дня

"Ух, а вот это уже БК пошел! Вот туда!... БК отрабатывает прям по ним. Там еще что-то летит", - с восхищением отозвался один из российских военных.

ВСУ нанесли удары по аэродрому ВКС РФ в Бердянске - смотрите видео:

Удары по оккупантам 17 октября

В ночь на 17 октября ВСУ ударили по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска с размещенным там вертолетным парком ВКС РФ.

Согласно данным ССО, всего уничтожено 9 вертолетов разных модификаций, спецтехника, одна установка ПВО, склад БК, повреждены взлетные полосы аэродромов.

В сети уточняют, что под удар попали Ка-52, Ми-8, Ми-28 и Ми-24 и ПВО "Панцирь С2" с личным составом. На аэродроме в Бердянске было до 30 единиц вражеской техники.

Чем ударили

При этом российские пропагандисты выложили в сеть фото якобы обломков от ракет, поразивших их военные объекты. РосСМИ утверждают, что по аэродромам "прилетело" кассетными дальнобойными ракетами ATACMS, передачу которых США не анонсировали.

Коллаж Главреда. Фото: фото ресурсов боевиков

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