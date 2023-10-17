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"А вот это БК уже пошел!": появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в Бердянске

Яна Ставская
17 октября 2023, 16:42 обновлено 17 октября, 16:51
Дополнительно по российским вертолетам ночью 17 октября "отработал" боекомплект захватчиков.
'А вот это БК уже пошел!': появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в Бердянске
Всего в ходе ночных "прилетов" уничтожено не менее 9 вертолетов ВКС РФ / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Появились первые кадры ночного удара по аэродрому в Бердянске, которым незаконно пользовались оккупанты. Судя по кадрам, по вертолетам ВКС РФ дополнительно отработал хранившийся боекомплект врага.

На кадрах, скорее всего отснятых самими захватчиками, видно поражение не менее двух вертолетов. В результате прилетов вся площадка с авиацией оказалась в огне.

На видео также слышно вторичную детонацию. По крайней мере это утверждают сами оккупанты. По их словам, БК отработал прямо по вертолетам.

видео дня

"Ух, а вот это уже БК пошел! Вот туда!... БК отрабатывает прям по ним. Там еще что-то летит", - с восхищением отозвался один из российских военных.

ВСУ нанесли удары по аэродрому ВКС РФ в Бердянске - смотрите видео:

'А вот это БК уже пошел!': появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в Бердянске

Удары по оккупантам 17 октября

В ночь на 17 октября ВСУ ударили по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска с размещенным там вертолетным парком ВКС РФ.

Согласно данным ССО, всего уничтожено 9 вертолетов разных модификаций, спецтехника, одна установка ПВО, склад БК, повреждены взлетные полосы аэродромов.

В сети уточняют, что под удар попали Ка-52, Ми-8, Ми-28 и Ми-24 и ПВО "Панцирь С2" с личным составом. На аэродроме в Бердянске было до 30 единиц вражеской техники.

Чем ударили

При этом российские пропагандисты выложили в сеть фото якобы обломков от ракет, поразивших их военные объекты. РосСМИ утверждают, что по аэродромам "прилетело" кассетными дальнобойными ракетами ATACMS, передачу которых США не анонсировали.

'А вот это БК уже пошел!': появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в Бердянске
Коллаж Главреда. Фото: фото ресурсов боевиков

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