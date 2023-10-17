Вертолеты РФ взорвали вместе с оккупантами: детали ударов по аэродромам врага

В результате удара было поражение склада авиационного оружия РФ, который детонировал больше часа.

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По аэродрому РФ в захваченном Бердянске нанесли удар (иллюстративное фото) / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Стали известны подробности ночного удара по аэродрому в захваченном РФ Бердянске Запорожской области.

В результате уничтожена и повреждена военная техника РФ, а также ликвидированы российские оккупанты. Подробности публикует Telegram-канал Николаевский Ванек.

На аэродроме РФ располагался вертолётный парк Ка-52 и Ми-8, а также несколько единиц Ми-28 и Ми-24. Всего на аэродроме было до 30 единиц вражеской техники.

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Уточняется, что в результате удара было поражение склада авиационного оружия, который детонировал больше часа.

При этом количество поврежденных вертолётов РФ на аэродроме, по предварительным данным, оценивается до 10 единиц, некоторые из них уничтожены полностью.

Кроме того, поврежден комплекс Панцирь С2 (по некоторым данным - уничтожен) вместе с личным составом, который находился непосредственно на аэродроме.

"Атака была комбинированной, очень грамотной и очень удачной", - уточняется в публикации.

Подчеркивается, что аэродром в Бердянске российские оккупанты использовали для ударов по фронтовым позициям ВСУ.

Подробности ударов по аэродромам РФ

Как уточнили в Силах специальных операций, в результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальная техника, находившаяся на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

склад боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов

Добавим, что ранее в Сети публиковали спутниковые фото захваченного РФ аэродрома в Бердянске.

Захваченный РФ аэродром в Бердянске / Telegram

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. В Центре стратегических коммуникаций ВСУ подтвердили, что удары украинских военных были успешными.

Ранее сообщалось о том, что в Бердянске мощный пожар на базе военной техники РФ. Возгорание в Бердянске произошло на территории завода Дормаш, занятой оккупантами.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты массово сгоняют колонны техники и армию в направлении Бердянска. Российская оккупационная армия через Мариуполь в направлении Бердянска направила две большие колонны с военной техникой и живой силой, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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