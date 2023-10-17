Видео с фронта: Залужный показал первые кадры работы ATACMS в Украине

Украинские военные запустили баллистические ракеты ATACMS по позициям оккупантов

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Украинские военные запустили ракеты ATACMS по позициям оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Украине уже появились баллистические ракеты ATACMS и их даже начали применять на фронте. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором видно запуск ATACMS для удара по российским оккупантам. Видео уже разлетелось в Сети.

"ATACMS. Работа наших воинов. Благодарю вас за службу! Благодарю партнеров за поддержку. Вместе – к победе", - написал Залужный.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. видео дня ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Смотрите видео работы ATACMS в Украине:

Украинские военные запустили ракеты ATACMS по позициям оккупантов / фото: скриншо

Ракеты ATACMS в Украине

17 октября стало известно о том, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Оказалось, что эти ракеты были привезены в страну тайно. Этими ракетами ВСУ атаковали российские военные цели.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS. В своем видеообращении он заявил, что ракеты очень метко выполняют работу. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил о начале "новой главы" российско-украинской войны.

Появились детали передачи Украине ATACMS. Оказалось, что этими ракетами ВСУ атаковали оккупантов в Бердянске и Луганске. Ракеты ударили по аэродрому, где были российские военные самолеты и склады боеприпасов.

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