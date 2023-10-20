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"РФ хочет все масштабировать": эксперт сказал, сколько еще сможет воевать Россия

Алёна Воронина
20 октября 2023, 17:42 обновлено 20 октября, 17:42
Есть только один способ сдержать промышленное развитие РФ и изготовление ею оружия, а также поставки вооружения агрессору от других стран, говорит Бадрак.
Украинские военные, русские военные
Военный эксперт Валентин Бадрак спрогнозировал, сколько еще сможет воевать Россия/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, Минобороны РФ

В стране-агрессоре России остается еще очень много ресурсов для дальнейшего ведения войны против Украины. С существующими сейчас подходами РФ еще может воевать в ближайшие 3-5 лет.

Такое мнение высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак в эфире "Эспрессо". Он отметил, что с 2007 года у России появился "Ростех", которым руководит друг российского диктатора Владимира Путина. И сейчас фактически 1000 компаний находятся в одних руках, и потому все процессы проходят оперативно.

По словам Бадрака, в стране-агрессоре сейчас нацелены на то, чтобы масштабировать всё и получить ракеты и беспилотники от Ирана. Эксперт отмечает, что именно поэтому глава российского минобороны Сергей Шойгу ездил в Иран в сентябре этого года – он пытался договориться о поставках нового вооружения в РФ. Также России будет помогать Северная Корея.

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При этом эксперт отмечает, что ограничить страну-агрессора РФ в поставках такого вооружения и компонентов к нему из других государств сложно, но возможно. Для этого нужно ввести полный запрет на экспорт в Россию, с введением мощных вторичных санкций. Но другие страны сейчас опасаются это делать.

"Но нужен полный запрет экспорта сначала со стороны Большой семерки, ЕС поддержит наверняка и дальше это должно разрастаться под влиянием санкций. К этому будут прибегать даже страны, через которые РФ до сих пор осуществляет реэкспорт различных станков. Поэтому ситуация с санкциями пока патовая, но западный мир понимает, что угрозы растут", – подчеркнул Бадрак.

По его словам, переход от санкций к запрету экспорта неизбежен. Если этого не сделать, то не удастся умерить промышленное развитие страны-агрессора России.

Сколько еще РФ технически может вести войну

Ранее военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман дал неутешительный прогноз по поводу того, сколько еще Россия технически может вести войну. По его словам, у страны-агрессора России еще есть техническая возможность вести войну против Украины до 2026 года, а дальше у российских захватчиков будут серьезные проблемы с изготовлением военной техники.

Координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник спрогнозировал продолжительность войны в Украине. По его словам, в 2024 году могут произойти интенсивные военные действия.

В Офисе президента Украины отметили, что Россия пытается заморозить войну, Украина хочет лишить РФ инструментов агрессии. Украинская формула мира может лишить Россию инструментов агрессии не только на поле боя, но и в сферах глобальной безопасности, отметил замруководителя ОП Игорь Жовква.

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новости России война в Украине вторжение России Валентин Бадрак
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