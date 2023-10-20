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В Мальте пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского": СМИ узнали дату

Андрей Ганчук
20 октября 2023, 16:29 обновлено 20 октября, 16:30
Украина намерена заручиться максимально широкой международной поддержкой мирного плана президента Владимира Зеленского на переговорах с Глобальным Югом.
Зеленский, Украина
Новые переговоры по "формуле Зеленского" пройдут в конце октября - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Украина в Мальте должна провести третью встречу со странами Глобального Юга, чтобы обсудить вопрос поддержки мирной формулы президента Владимира Зеленского. Встреча состоится 28 и 29 октября. Когда состоится уже саммит по "формуле Зеленского, пока неизвестно.

Как сообщает Bloomberg, Украина на встрече со странами Глобального Юга, будет стремиться добиться как можно более широкой поддержки своего мирного плана.

"Переговоры на Мальте продолжат наращивать темп по созданию более широкой и масштабной поддержки мирных усилий под руководством Украины перед намеченным Глобальным мирным саммитом", - считают в МИД Мальты.

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Также журналисты узнали, что дата уже не консультаций, а самого саммита, пока не определена. Пока страны намерены вести переговоры на уровне советников, чтобы заручиться поддержкой стран Юга украинского плана по завершению войны.

Напомним, директор Кремля Владимир Путин продолжает выпрашивать у Украины "переговоры". По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Москва по-прежнему не стремится к реальному переговорному процессу и хочет добиться "капитуляции" Украины.

Переговоры по миру в Украине в Джидде

В Саудовской Аравии 5-6 августа состоялись переговоры без России по мирной формуле Зеленского. Страны Запада и Глобального Юга поддержали ряд пунктов плана Киева, который предусматривает завершение войны политическим путем на условиях Украины.

Журналисты Wall Street Journal писали, что Украина и Запад готовят итоговый саммит, который планируют провести до конца 2023 года. В ходе встречи мировые лидеры подписали бы документ, фиксирующий принципы завершения войны и усиление Киева на предстоящих переговорах с Москвой.

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Владимир Зеленский война России и Украины Саммит мира-2023
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