Подоляк – о заявлениях Путина: РФ добивается капитуляции, переговоры ей не нужны

Агрессор Россия должна проиграть развязанную против Украины войну – это наиболее оптимальный вариант достижения мира, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

https://glavred.info/politics/podolyak-o-zayavleniyah-putina-rf-dobivaetsya-kapitulyacii-peregovory-ey-ne-nuzhny-10509550.html Ссылка скопирована

Заявления Путина никак не связаны с реальными переговорами - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Так называемые инициативы директора Кремля Владимира Путина о "переговорах" являются манипуляцией. России нужен не реальный диалог, а "капитуляция" Украины. Для достижения мира Москва должна проиграть войну. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире Freedom чиновник прокомментировал новые спекуляции кремлевского руководителя Путина с якобы призывом к "переговорам".

"Я не знаю почему у нас все еще продолжают называть любые предложения Путина переговорами. Нет, это никогда не было переговорами и никогда он не будет предлагать Украине переговоры. Он либо проиграет войну – это наиболее оптимальный вариант выхода из этой ситуации для мира, а не только для Украины", - сказал Подоляк. видео дня

Также он добавил, что Путину нужно временно приостановить войну, чтобы подготовиться к новому этапу боевых действий и снова напасть. Путину кажется, что внешние позиции Украины ослабевают из-за ситуации на Ближнем Востоке, поэтому он снова запустил свою риторику.

"Я здесь не вижу слов о переговорах. Он использует вот эти слова о переговорах в момент, когда идут какие-то обострения где-то. В данном случае это ближний Восток. Ему кажется, что Украина ослабевает с точки зрения внешних политических позиций. Он считает, что тут можно поддать и, наверное, кто-то из российской лоббистской сети поддержит его высказывания и соответственно будут больше давить на Украину для признания временно оккупированных территорий российскими. А вы прекрасно понимаете, что оставить Россию в части Украины – это будет следующая фаза войны – фаза накопления ресурсов и внутреннего расслоения Украины, внутренние террористические атаки и тому подобное", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Путин "просит переговоров" у Украины

Глава РФ Владимир Путин заклянчил у Украины "переговоры" и разразился абсурдной "угрозой" 15 сентября на встрече с руководителем Беларуси Александром Лукашенко. Он пожаловался на Киев, который не собирается вести никаких переговоров с Москвой на условиях агрессора.

Спустя месяц Путин снова попросил у Украины "переговоры". При этом он выступил за их реализацию на основе так называемого мирного плана Китая, в котором нет никакого осуждения российской военной агрессии и требования вывода оккупационных войск с украинских территорий.

18 октября на пресс-конференции в Пекине Путин разразился тирадой сочинений и абсурда. В частности, он придумал якобы сигналы Киева о "переговорах" с Москвой и намекнул на "диалог". Путин размечтался, чтобы украинские власти сели за стол переговоров с представителями кремлевских властей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.