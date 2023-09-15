Путин заклянчил у Украины переговоры и разразился абсурдной "угрозой"

Директор страны-агрессора России Владимир Путин размечтался о так называемых переговорах с Украиной, причем на условиях российских оккупантов.

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Путин померещились "переговоры на условиях России" / Коллаж: Главред, фото: соцсети, скриншот YouTube

Главарь Кремля Владимир Путин размечтался о переговорах с Украиной на условиях страны-оккупанта России и в то же время заявил, что собрал еще 300 тысяч захватчиков, чтобы отправить их на войну. При этом он пожаловался, что Киев не хочет ни о чем разговаривать с Москвой, которая напала на украинское государство.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, Путин в ходе встречи со своим коллегой, директором республики Беларусь Лукашенко, едко прокомментировал слова госсекретаря США Блинкена о том, что "танго (имелись ввиду переговоры) танцуют двое".

"Для Украины важно гопак не забыть". (Мол, Киев все время, - ред.) под чужую музыку и под чужую дудку будет танцевать", - выдумал Путин.

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Также он нафантазировал, что, мол, "переговоры" все равно пройдут якобы по российскому сценарию.

"А танцевать, кстати, все равно всем так или иначе придется под барыню", - думает глава Кремля.

При этом руководитель РФ пожаловался, что Москва по-прежнему клянчит переговоры, "но другая сторона не желает идти по дипломатическому пути".

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что будто бы собрал новых 300 тысяч оккупантов для войны против Украины, которые "руководствуются патриотическими соображениями".

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее оценил возможность переговоров с Россией. По его мнению, сейчас не лучший момент для диалога, а Киев готовится в возможной длительной войне.

Журналист Александр Сотник считает, что Путин будет воевать до последнего, потому что на переговоры с ним никто не пойдет. Украина должна получить сильную позицию на случай возможного диалога.

Путин не хочет переговоров, война может продолжаться много лет, предположил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Как полагает глава ведомства, оснований для диалога на данный момент нет.

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