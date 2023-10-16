Путин разразился заявлением о контрнаступлении и заклянчил у Украины переговоры

Кремлевский директор Владимир Путин "не увидел" результатов контрнаступления сил обороны Украины и больших потерь в рядах российских оккупационных войск.

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Путин сделал пропагандистское заявление о ВСУ и российских оккупантах / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 22-я ОМБр

Глава страны-оккупанта России Владимир Путин предпочел не увидеть больших потерь в рядах российских подразделений в ходе развязанной против Украины войны, но заявил о якобы безрезультатном контрнаступлении ВСУ. При этом он заклянчил у Киева переговоры по "китайскому сценарию".

"С 4 июня продолжается контрнаступление. Пока результатов нет, есть лишь огромные потери – в соотношении примерно один к восьми", - сказал Путин в эфире Центрального телевидения Китая.

Никаких аргументов или подтверждений руководитель страны-агрессора так и не привел.

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Украина "не желает вести переговоры"

Кроме того, Путин заявил, что Кремль поддерживает китайский так называемый мирный план, который не предусматривает вывода российских войск из Украины и наказания агрессора.

"Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", - добавил глава Кремля и обвинил Украину в том, что она "не желает вести какие либо переговоры".

Как "полагает" Путин, Украина, мол, сама должна заявить о "готовности к таким переговорам".

Война России против Украины

Оккупанты агрессора России уже несколько дней ведут наступление на Авдеевку Донецкой области, но без каких-либо существенных продвижений. Войска РФ выдыхаются и теряют силы, сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, у врага все меньше ресурсов для захвата города.

РФ "хочет" окружить Авдеевку и осуществить перелом на поле боя, пишут журналисты британского издания The Economist. Оккупанты понесли большие потери при наступлении на город. Украина за дни наступления войск России на Авдеевку уничтожила десятки танков и более 100 БМП.

В России изменили риторику о наступлении на Авдеевку, полагают аналитики американского Института изучения войны. В частности, они акцентировали внимание на том, что слова Путина об "активной обороне" в том числе на Авдеевском направлении. В ISW считают, что заявление свидетельствует об отсутствии в ближайшей перспективе существенных продвижений российских оккупантов.

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