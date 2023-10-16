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В РФ изменили риторику о наступлении на Авдеевку: в ISW объяснили, что это значит

Анна Ярославская
16 октября 2023, 06:45 обновлено 16 октября, 06:53
Российские оккупационные войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в Авдеевке в ближайшей перспективе.
Путин, Авдеевка
Путин заявил, что российские войска ведут "активную оборону" на Авдеевском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Россияне и кремлевский диктатор Владимир Путин изменили риторику относительно наступления оккупантов на Авдеевку в Донецкой области. Специалисты Института изучения войны считают, что таким образом они "уменьшают ожидания" по поводу продвижения армии РФ.

В интервью российскому государственному телевидению Путин заявил, что российские войска ведут "активную оборону" на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях, говорится в отчете ISW.

По мнению специалистов, характеристика Путиным российских наступательных операций под Авдеевкой как "активной обороны", а не "активных боевых действий" может быть попыткой уменьшить ожидания значительного российского продвижения.

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"Российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств", - пишут аналитики.

По данным ISW, российское информационное пространство в целом также сдерживает свой первоначальный оптимизм относительно перспектив российских наступательных операций вокруг Авдеевки.

Что происходит в Авдеевке

15 октября российские войска продолжили наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, но пока не достигли дальнейших успехов. В целом, темпы российских операций в этом районе снизились.

Как украинские военные наблюдатели, так и российские источники заявили, что российские войска не достигли желаемого прорыва и столкнулись с большими потерями.

Однако российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком сниженном темпе в ближайшей перспективе и будут оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, хотя вряд ли смогут достичь решающего прорыва или окружения Авдеевки.

Аналитики отмечают, что снижение темпов российских наступательных операций может говорить о том, что захватчики пытаются приспособиться к тактической обстановке и могут активизировать свои попытки окружить Авдеевку в ближайшие дни.

Как сообщал Главред, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что после серии интенсивных штурмов Авдеевки Донецкой области российские оккупанты снизили количество атак. Враг теряет силы. Оккупанты все еще пытаются захватить город, хотя ресурсов у них становится все меньше для этого.

Ранее сообщалось, что битва за Авдеевку может в дальнейшем повлиять на возможности ВСУ осуществить прорыв на юге до зимы. Захватчики стремятся окружить город и организовать перелом на фронте.

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