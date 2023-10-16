"Нет шансов быстро закончить": эксперт спрогнозировал продолжительность войны в Украине

В 2024 году могут быть интенсивные военные действия. Продолжительность войны трудно предсказать, потому что случаются "черные лебеди" вроде событий в Израиле.

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Эксперт спрогнозировал продолжительность войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Главред

Войну в Украине не удастся завершить одной молниеносной военной операцией. Сейчас очевидно, что почти нет шансов на то, что война будет закончена в 2023 году.

Такое мнение высказал координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью obozrevatel. В то же время он напомнил, что многие прогнозируют интенсивные военные действия в 2024 году.

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"Это прогнозы и сценарии, которые строятся, исходя из тех данных, которые есть на сегодня. Априори нельзя учесть то, что называют "Черными лебедями". Например, кто реально мог прогнозировать события, которые произойдут в Израиле. Все тренды, которые можно просчитать с определенной степенью вероятности, иногда заворачиваются в другую сторону и всё меняется очень динамично", – отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что в нынешней ситуации лучшую роль могут сыграть прогнозы о долговременном характере войны. Ведь такие прогнозы настраивают как политиков, так и общество на то, что нам надо готовиться к длительному противостоянию. Это в свою очередь позволяет лучше подготовиться к этому противостоянию морально и материально.

Также Мельник отметил, что есть понимание того, что этот конфликт не удастся завершить одной молниеносной операцией. Он добавил, что нужно наращивать усилия для получения внешней поддержки. Эксперт также подчеркнул, что украинцы не должны расслабляться.

"Пожалуй, также критически важно, чтобы украинское общество осознавало, что тот мнимый покой, мир, который наблюдается, к примеру, в Киеве почти месяц – всё это опасная иллюзия для тех, кто думает, что уже можно переходить к мирной жизни", – подчеркнул эксперт.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Война в Украине

Ранее военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сказал, сколько еще Россия технически может вести войну. У российских оккупантов еще будет возможность покрывать потери на фронте в технике собственным производством до 2026 года, а дальше с производством возникнут проблемы.

Генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что Путин приказал захватить украинский город. По словам Маломужа, диктатор Путин не имеет ресурсов затягивать войну и хочет закончить ее к 2025 году, поэтому усилением атак на Авдеевском и Купянском направлениях создает предпосылки для выдвижения новых условий. Он поставил оккупантам задачу захватить Авдеевку и дальше двигаться клином по Донецкой области.

Напомним, оккупанты в ночь на 16 октября атаковали Украину 6 ракетами и 12 дронами. Захватчики применили смешанную тактику атаки. Они сконцентрировались на ударах по юго-востоку и центральным регионам Украины.

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