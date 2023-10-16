Байден заявил о необходимости уничтожить ХАМАС, но есть условие

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить. Об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу CBS.
По словам американского лидера, "нужен путь к палестинскому государству".
"Этот путь, который называется "решением о двух государствах", был политикой США на протяжении десятилетий. Он предусматривает создание независимого государства рядом с Израилем для 5 миллионов палестинцев, живущих в Газе и на Западном берегу реки Иордан", – добавил он.
"Сейчас это не произойдет, но Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды ХАМАСа и Хезболлы", – добавил Байден.
По его мнению, после нападения ХАМАС Израиль должен был решительно отреагировать.
"Израиль преследует группу людей, совершивших варварство, которое по своим последствиям не уступает Холокосту. И поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС – это кучка трусов. Они прячутся за спинами гражданских", – сказал президент США.
Отметим, по данным источников Sky News, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Байдена посетить Израиль в ближайшее время.
Перед этим сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен находился в регионе почти неделю.
Что происходит в Израиле
Террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром, 7 октября. Они с суши, моря и воздуха обстреляли центральную и южную части государства. Удары наносились с Сектора Газа. Согласно данным журналистов, боевики запустили более 2200 ракет.
Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который сигнализирует объявление войны. Кроме того, Иерусалим намерен мобилизовать 300 тысяч человек.
В ЦАХАЛ заявили, что Израиль уже контролирует все районы, куда ранее вторглись боевики ХАМАС. Местами столкновения с террористами продолжаются. Границу с Сектором Газа охраняют вертолеты, БПЛА и тяжелая бронетехника.
15 октября стало известно, что израильское командование отложило наземную операцию в секторе Газа, целью которой остается уничтожение всех главарей и членов ХАМАС, из-за облачности. Погодные условия якобы не позволяют ЦАХАЛ эффективно прикрывать сухопутную армию с неба.
Американская армия не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС. Однако в Белом доме не исключили, что военные США могут быть привлечены для того, чтобы освободить заложников. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
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