Оккупанты ночью атаковали Украину 6 ракетами и 12 дронами: есть разрушения и пострадавшие

Захватчики применили смешанную тактику атаки. Они сконцентрировались на ударах по юго-востоку и центральным регионам Украины.

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Оккупанты ночью атаковали Украину 6 ракетами и 12 дронами/коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Днепропетровская ОВА, Telegram

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 16 октября, ударили по Украине ракетами и дронами. Захватчики атаковали ряд областей в центре и на юго-востоке Украины.

Об этом рассказала пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что враг целился по объектам инфраструктуры.

"Не столько была сконцентрирована работа по югу, скорее юго-восток и центральные регионы Украины. Снова была сложная траектория движения, в сложных погодных условиях приходилось работать. У нас было штормовое предупреждение и очень сильный порывистый ветер, море штормит. Подводя итоги атаки, в целом враг направлял удары по объектам инфраструктуры", – рассказала Гуменюк. видео дня

Она отметила, что российские оккупанты применили смешанную тактику атаки и запускали сразу ракеты и дроны.

Гуменюк отметила, что на юге нашей ПВО пришлось сбивать преимущественно дроны. Но беспилотники, которые запускали захватчики, были больше направлены на переход в другие области. БПЛА запускались с разных направлений.

"По нашей зоне ответственности сигналы воздушной тревоги звучали более 4 часов в разных областях. Высчитывались маршруты, чтобы обойти системы противовоздушной обороны. Но работа была достаточно результативной", – рассказала пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ "Юг".

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Были уничтожены 2 ракеты Х-59 и 11 "Шахедов"

В Воздушных силах ВСУ утром 16 октября сообщили, что за ночь были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

Отмечается, что оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные дроны.

"Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" Авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, "Шахеды" противник направил в разных направлениях , в частности, на запад", – рассказали в Воздушных силах.

Последствия удара по Днепропетровщине – поврежден ряд заведений

После ночной атаки окупантов в Днепропетровской ОВА рассказали, что военные сбили над областью одну ракету, а другая попала по территории Днепровского района.

Кроме этого, враг пять раз бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".

"В Никополе повреждены по два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Изувечены пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственное сооружение, авто и остановка транспорта. Зацепило газопровод и 4 линии электропередач. Без света остались почти полторы тысячи семей", – рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также в Марганецкой общине повреждены два дома, религиозный объект и электросети. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия удара по Полтавщине – трое пострадавших

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что область ночью была атакована дронами и ракетами. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов.

"К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет", – говорится в сообщении.

Атаки РФ по Украине ракетами и дронами

В ночь на 15 октября оккупанты трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья. В результате ракетного удара были частично разрушены инфраструктурные объекты, возник пожар. Также есть разрушение жилых домов в области.

Днем 15 октября РФ сбросила на Херсон 2 авиабомбы. Были попадания в районе объекта критической инфраструктуры. После взрыва в некоторых районах города сразу исчезло электричество и были перебои с водой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовится массированно бить по Украине. По его словам, оккупанты больше будут бить по объектам генерации и по электросетям, и к этому нужно быть готовыми.

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