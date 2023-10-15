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"Хорошо горит": украинские десантники уничтожили вертолет Ми-8 оккупантов РФ

Алексей Тесля
15 октября 2023, 23:40 обновлено 15 октября, 23:43
Удачными действиями отличились бойцы з 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
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ВСУ уничтожили Ми-8 РФ / Скриншот

Десантники Вооруженных сил Украины уничтожили еще один вертолет Ми-8 российских оккупантов.

Об этом в своем Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, удачными действиями отличились бойцы з 25-й отдельной воздушно-десантной бригады 15 октября.

При этом командующий Сухопутными войсками опубликовал видео с горящим вертолетом РФ.

"Сбили российский Ми-8. Отличная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины", - добавил Сырский.

Смотрите видео - ВСУ сбили вертолет РФ Ми-8:

Ранее сообщалось о том, что потерпел крушение военный вертолет РФ Ка-52. На борту потерпевшего катастрофу российского Ка-52 находились два члена экипажа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ГУР устроил атаку дронов со взрывом по стоянке вертолетов в Сочи. Украинские беспилотники атаковали Сочи 1 октября, попали по стоянке российских вертолетов. Как пишут украинские СМИ, атаку организовало ГУР.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.

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Ми-8 сбитый вертолет Александр Сырский война России и Украины
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