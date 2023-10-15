"Хорошо горит": украинские десантники уничтожили вертолет Ми-8 оккупантов РФ

Десантники Вооруженных сил Украины уничтожили еще один вертолет Ми-8 российских оккупантов.
Об этом в своем Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
По его словам, удачными действиями отличились бойцы з 25-й отдельной воздушно-десантной бригады 15 октября.
При этом командующий Сухопутными войсками опубликовал видео с горящим вертолетом РФ.
"Сбили российский Ми-8. Отличная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины", - добавил Сырский.
Смотрите видео - ВСУ сбили вертолет РФ Ми-8:
Ранее сообщалось о том, что потерпел крушение военный вертолет РФ Ка-52. На борту потерпевшего катастрофу российского Ка-52 находились два члена экипажа.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ГУР устроил атаку дронов со взрывом по стоянке вертолетов в Сочи. Украинские беспилотники атаковали Сочи 1 октября, попали по стоянке российских вертолетов. Как пишут украинские СМИ, атаку организовало ГУР.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.
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