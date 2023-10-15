РФ готовится массированно бить по Украине: Зеленский назвал цели и сроки ударов

Украина планирует максимально усилить средства ПВО, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский предупредил о новых ударах РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Минобороны РФ

Спасатели и энергетики ликвидируют последствия российского авиаудара по Херсону, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Весь день энергетики, спасатели работают очень активно в Херсонской области, а также в Донецкой области ликвидируют последствия ударов по энергообъектам. В частности, в Херсоне сегодня были отключения из-за российских бомб. Наши ремонтные бригады делают все возможное", - сказал он в ходе своего видеообращения.

По состоянию на сегодняшний день, сказал Зеленский, в Херсоне возобновлены поставки электричества и почти во всем городе водоснабжение, кроме 10 домов в Таврическом микрорайоне. "Относительно этих домов ремонтные работы должны завершиться завтра", - сказал президент.

видео дня

"Мы должны осознавать, что таких российских ударов с приближением зимы станет больше. Больше по объектам генерации, по сети. К этому нужно быть готовым", - отметил он.

По словам Зеленского, "мы максимально усилим ПВО так, как это реально в имеющихся условиях. Даже больше, чем реально, мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые ранее не применялись. Но, кроме этого, многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности в городах, от подготовки работы энергетических компаний и операторов связи".

"Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой земли не остановил Украину. Так же, как на поле боя, во всех областях мы должны быть максимально устойчивыми и прочными", - заявил он.

Массированные удары РФ

Ранее сообщалось, что РФ готовит массированные удары: в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак. Оккупанты РФ не отказываются от решения своих стратегических задач, подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, ранее в разведке назвали, когда и чем РФ планирует массированно бить по Украине. Враг в последнее время в большинстве наносит удары дронами-камикадзе, подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.

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