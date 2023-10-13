РФ готовит массированные удары: в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовке российскими оккупантами новых ракетных ударов по Украине.
По его словам, войска страны-агрессора взяли паузу в ракетных ударах. Как подчеркнул он в эфире телевизионного информационного марафона, вероятно это сделано с целью накопления ракет.
По словам спикера ВС, оккупанты не отказываются от своих стратегических задач, в частности от планов атак на критическую инфраструктуру Украины.
"Вероятно, идет какая-то пауза, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Это понятно. Они ведь не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы опорожнять запасы их стратегического "НЗ". В конце концов они в "НЗ" давно залезли", - пояснил он.
Вместе с тем Игнат уточнил, что дальнобойные ракеты Х-101, которые могут лететь с дальностью до 5500 км, россияне могут придержать для каких-то своих стратегических задач.
Массированные удары РФ
Ранее украинцам назвали цели и сроки новых массированных ударов РФ. Константин Криволап не исключает, что РФ будет бить по Украине сразу из нескольких точек.
Напомним, ранее в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак. Существует целый перечень объектов, которые потенциально враг захочет поразить, предупредил Юрий Игнат.
Напомним, украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.
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