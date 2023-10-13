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РФ готовит массированные удары: в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак

Алексей Тесля
13 октября 2023, 14:49 обновлено 13 октября, 14:49
Оккупанты РФ не отказываются от решения своих стратегических задач, подчеркнул Юрий Игнат.
Ракетный удар
РФ планирует новые массированные удары, предупредили в ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовке российскими оккупантами новых ракетных ударов по Украине.

По его словам, войска страны-агрессора взяли паузу в ракетных ударах. Как подчеркнул он в эфире телевизионного информационного марафона, вероятно это сделано с целью накопления ракет.

По словам спикера ВС, оккупанты не отказываются от своих стратегических задач, в частности от планов атак на критическую инфраструктуру Украины.

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"Вероятно, идет какая-то пауза, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Это понятно. Они ведь не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы опорожнять запасы их стратегического "НЗ". В конце концов они в "НЗ" давно залезли", - пояснил он.

Вместе с тем Игнат уточнил, что дальнобойные ракеты Х-101, которые могут лететь с дальностью до 5500 км, россияне могут придержать для каких-то своих стратегических задач.

Массированные удары РФ

Ранее украинцам назвали цели и сроки новых массированных ударов РФ. Константин Криволап не исключает, что РФ будет бить по Украине сразу из нескольких точек.

Напомним, ранее в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак. Существует целый перечень объектов, которые потенциально враг захочет поразить, предупредил Юрий Игнат.

Напомним, украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.

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