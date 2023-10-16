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Сколько еще Россия технически может вести войну: эксперт дал неутешительный прогноз

Алёна Воронина
16 октября 2023, 01:35
У оккупантов еще будет возможность покрывать потери на фронте в технике собственным производством до 2026 года, а дальше с производством возникнут проблемы.
Российские военные, Алексей Гетман
Военный эксперт Алексей Гетьман сказал, сколько РФ еще технически может вести войну/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Facebook

У страны-агрессора России еще есть техническая возможность вести войну против Украины до 2026 года, а дальше у российских захватчиков будут серьезные проблемы с изготовлением военной техники.

Такое мнение высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телемарафона. Он отметил, что сейчас украинская армия уничтожает примерно по меньшей мере вдвое, а возможно и втрое больше танков, чем РФ может производить.

"Если идти такой арифметикой, то до 2026 года будет пуста их танковая способность, под ноль. Можно такие цифры привести по артиллерии, по другим вопросам. 2024 год они еще могут вести боевые действия, 2025-й – это уже будет проблематично. До 2026 года при таких темпах в них останется ноль", – отметил Гетман.

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По его словам, сейчас у российских оккупантов всё более-менее нормально только с производством самолетов. Гетман отметил, что Россия может производить примерно до 40 самолетов в месяц. Он подчеркнул, что речь идет именно о штурмовиках и истребителях, а не о стратегических бомбардировщиках или самолетах разведки.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия пытается заморозить войну, Украина хочет лишить РФ инструментов агрессии. Украинская формула мира может лишить Россию инструментов агрессии не только на поле боя, но и в сферах глобальной безопасности, отметил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Боец легиона "Свобода" майор МВД Максим Морозов рассказал, что россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам. По его словам, оккупация Авдеевки открыла бы путь для врага в дальнейшем продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

Напомним, в ВСУ рассказали, что часть систем ПВО Украина арендует у партнеров. Эти системы ПВО будут особенно важными в холодный период года, рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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