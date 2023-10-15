Можно бить ракетами и артиллерией: в разведке Британии назвали ключевую цель ВСУ

Страна-оккупант Россия активно использует железную дорогу для перемещения своих сил и средств. Поэтому железная дорога остается одной из главных целей для ударов сил обороны Украины. Дорога уязвима для артиллерии, ракет и диверсий. Россияне строят новую ветку в захваченном Мариуполе, чтобы ускорить поставки на Запорожский фронт. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.
В британской разведке рассказали о том, что железная дорога остается одной из приоритетных целей для ВСУ. Оккупанты используют ж/д полотна как на своей, так и на оккупированных территориях.
"Железнодорожная логистика продолжает оставаться жизненно важным компонентом в поддержке вторжения России. Россия использует свои железнодорожные сети для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину", - указали аналитики.
Также она добавили, что железная дорога уязвима для артиллерии, ракет и диверсий. Ранее в конфликтах полотна поражали атаками с воздуха и земли.
Кроме того, в Британии акцентировали внимание на том, что Россия работает над усовершенствованием железной дороги на оккупированных территориях Украины. Строится новая ветка в захваченный Мариуполь – оккупанты, таким образом, вероятно, хотят ускорить логистику своих войск на Запорожском направлении.
"Новая линейка (вблизи Мариуполя ) входит в условную номенклатуру украинских высокоточных ударных систем большой дальности", - подчеркнули в разведке Британии.
Война России против Украины
Россия хочет проложить железную дорогу в Мариуполь, Волноваху и Донецк, рассказал советник мариупольского мэра Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты ведут строительство ж/д моста возле села Гранитное через реку Кальмиус.
Враг пытается уцепиться за железную дорогу под Бахмутом, рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Оккупанты бросают в бой резервы и несут серьезные потери.
Бойцы ССО ВСУ взорвали поезд войск РФ в оккупированном Мелитополе. В частности, украинские военные провели операцию, благодаря которой российские войска на Запорожском направлении на определенный период остались без топлива.
Другие новости:
- РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала - разведка Британии
- РФ нацелилась на крупный город Украины: планирует окружение и готовит штурм
- Россия столкнулась с проблемами в наступлении на Авдеевку: в ISW раскрыли причины