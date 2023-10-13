Взорвали поезд с оружием: подробности дерзкой операции ССО в Мелитополе

Бойцы ССО взорвали поезд, который занимался доставкой в Мелитополь боеприпасов и горючего из оккупированного Крыма.

https://glavred.info/ukraine/vzorvali-poezd-s-oruzhiem-podrobnosti-derzkoy-operacii-sso-v-melitopole-10508017.html Ссылка скопирована

Бойцы ССО взорвали поезд в Мелитополе / коллаж Главред, фото: УНИАН

Сиди специальных операций взорвали поезд Российской оккупационных войск в Мелитополе. Операция состоялась утром 13 октября. Вследствие успешных действий ССО, оккупанты на Запорожском направлении останутся без боеприпасов и горючего. Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций

"Сегодня, 13 октября, подразделение движения сопротивления ССО осуществило удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям наших воинов в 07:30 утра был взорван железнодорожный путь. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии РФ. Сейчас устанавливается дополнительная информация о потерях врага", - говорится в сообщении ССО

В свою очередь, Центр национального сопротивления сообщил, что "мелитопольские партизаны" взорвали поезд оккупантов, который ежедневно возил боеприпасы из Крыма.

видео дня

"13.10.2023 в Мелитополе в 7:40 партизаны взорвали поезд, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении: поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества. В результате контролируемого взрыва были повреждены 150 метров железной дороги и тепловоз. По состоянию на сейчас оккупанты оцепили место взрыва, пытаются скрыть факт диверсии и безуспешно ищут партизан. Партизаны же уже в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем.",- говорится в сообщении.

"Сопротивление" отмечает, что это уже десятая успешная диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции на Мелитопольском направлении, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. Он рассказал о том, что у украинских войск есть частичный успех к западу от Вербового Запорожской области.

В то же время, военный аналитик Евгений Дикий рассказал, что российские войска активизировались на Лимано-Купянском и Авдеевском направлениях фронта, чтобы оттянуть украинские войска от юга, где ВСУ имеют шанс освободить Токмак и выйти к Азовскому морю.

Также, российские оккупанты на юге перешли в "экономрежим"в плане использования снарядов, однако все равно ситуация остается напряженной.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.