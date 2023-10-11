Русски на Юге экономят снаряды, но бои все равно напряженные - Силы обороны

Российские войска на Юге перешли в "экономрежим" по использованию снарядов, однако все равно ситуация напряжена, говорит офицер Наталья Гуменюк.

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Бои на Юге по-прежнему остаются напряженными / Коллаж Главред, фото: 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины, скриншот из видео 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады

Русские оккупанты на Юге перешли в "экономрежим" в плане использованию снарядов, однако все равно ситуация остается напряженной. Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает агентство "Укринформ".

"Общее количество обстрелов с левого берега (Днепра в Херсонской области – Главред) по правому сейчас держится на показателях 60-70, несколько падает изо дня в день. Использование снарядов остается на уровне 300-400. Это тоже не самая высокая отметка, поскольку раньше было и гораздо больше снарядов. Сейчас мы наблюдаем определенный "экономрежим" в их использовании", – сказала она

По словам Гуменюк, еще крайне рано говорить об общей нехватке снарядов у врага, однако разрушение Силами обороны логистики врага и уничтожение полевых пунктов уже дают о себе знать.

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В то же время, говорит офицер, что ситуация на Юге остается достаточно напряженной ‒ несмотря на то, что за последние сутки враги несколько снизили активность тактической авиации. Русские захватчики все равно пытаются оказывать давление, массово пытаясь активизировав сброс осколочных боеприпасов из БпЛА.

"Также тактическая авиация продолжает активность в направлении острова Змеиный над акваторией Черного моря. Там, где россияне не могут проявлять корабельную активность, пытаются компенсировать это с воздуха там, где испытывают пока преимущество", - подытожила Гуменюк.

Как говорит командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, украинские воины за сутки уничтожили около 100 единиц вражеской техники, среди которых самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".

Кроме того, украинские воины наступают на Мелитопольском направлении и улучшили свое тактическое положение западнее населенного пункта Работино.

Контрнаступление армии Украины

Контрнаступление ВСУ приостановится, когда произойдет ухудшение погоды и будут морозы, считает бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. По его мнению, борьба на поле боя будет продолжаться.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ. Он назвал наступление армии Украины продуктивным и считает, что борьба за Крым уже началась.

У Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении ВСУ. Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что погодные условия позволят наступать армии Украины еще 6-8 недель. Наступление в следующие две недели может усложниться из-за погоды.

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