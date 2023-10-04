Зеленский – о контрнаступлении: ВСУ продвигаются, но есть три проблемы

Один из вызовов для армии и народа Украины – зима, нужно пройти ее и сохранить инициативу на поле боя, сказал глава государства Владимир Зеленский.

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ВСУ испытывают проблемы с минными полями, боеприпасами и зенитными средствами - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 ОБрСпН

Контрнаступление ВСУ продолжается. Войска работают над тем, чтобы отбросить оккупантов агрессора России. Однако есть несколько ключевых проблем – минные поля, а также дефицит боеприпасов и зенитных средств. Страну ждет сложная зима, которую предстоит пройти. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Sky TG24 он рассказал о том, что силы обороны Украины по-прежнему продолжают свое наступление, но сталкиваются с проблемами.

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"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить врага. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что средства ПВО помогают не только в наступательных операциях, но и обеспечивают защиту мирных украинцев от атак оккупантов.

Кроме того, гарант акцентировал внимание на том, что Украину ожидает непростая зима.

"Зима - это еще один вызов для нашего населения и украинских военных. Мы должны пройти ее, не потеряв инициативу на поле боя", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Контрнаступление армии Украины

Контрнаступление ВСУ приостановится, когда произойдет ухудшение погоды и будут морозы, считает бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. По его мнению, борьба на поле боя будет продолжаться.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ. Он назвал наступление армии Украины продуктивным и считает, что борьба за Крым уже началась.

У Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении ВСУ. Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что погодные условия позволят наступать армии Украины еще 6-8 недель. Наступление в следующие две недели может усложниться из-за погоды.

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