Зеленский – о контрнаступлении: ВСУ продвигаются, но есть три проблемы

Контрнаступление ВСУ продолжается. Войска работают над тем, чтобы отбросить оккупантов агрессора России. Однако есть несколько ключевых проблем – минные поля, а также дефицит боеприпасов и зенитных средств. Страну ждет сложная зима, которую предстоит пройти. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В интервью Sky TG24 он рассказал о том, что силы обороны Украины по-прежнему продолжают свое наступление, но сталкиваются с проблемами.
"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить врага. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств", - отметил Зеленский.
Также он добавил, что средства ПВО помогают не только в наступательных операциях, но и обеспечивают защиту мирных украинцев от атак оккупантов.
Кроме того, гарант акцентировал внимание на том, что Украину ожидает непростая зима.
"Зима - это еще один вызов для нашего населения и украинских военных. Мы должны пройти ее, не потеряв инициативу на поле боя", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Контрнаступление армии Украины
Контрнаступление ВСУ приостановится, когда произойдет ухудшение погоды и будут морозы, считает бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. По его мнению, борьба на поле боя будет продолжаться.
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ. Он назвал наступление армии Украины продуктивным и считает, что борьба за Крым уже началась.
У Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении ВСУ. Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что погодные условия позволят наступать армии Украины еще 6-8 недель. Наступление в следующие две недели может усложниться из-за погоды.
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