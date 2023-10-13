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Мир "в обмен" на территории: около 80% украинцев против уступок агрессору России

Андрей Ганчук
13 октября 2023, 13:31 обновлено 13 октября, 13:32
На юге и востоке Украины более 70% украинцев выступают против территориальных уступок России, отметили в Киевском международном институте социологии.
Мир 'в обмен' на территории: около 80% украинцев против уступок агрессору России
Абсолютное большинство украинцев поддерживают твердую позицию относительно неприемлемости уступок России - КМИС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53-я ОМБр

На начало октября абсолютное большинство украинцев уверенны, что Украина не должна идти на территориальные уступки стране-оккупанту России даже в том случае, если война станет продолжительной и будут другие угрозы со стороны Москвы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно данным опроса КМИС, который был проведен в период с 29 сентября по 9 октября среди 1010 респондентов на подконтрольных Украине территориях и среди украинцев, которые выехали за границу, около 80% граждан против территориальных уступок России.

Что думают в центре, на западе, юге и востоке

В целом, если сравнивать с маем, социологи считают, что доля тех, кто согласен на территориальные уступки в обмен на мир и сохранение суверенитета и независимости Украины, возросла с 10 до 14%.

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Настроения жителей запада и центра остались практически на прежнем уровне.

Что касается юга, в мае к уступкам были готовы 8% украинцев, сейчас 21%. Среди жителей востока показатели выросла с 13 до 22%. При этом 28% среди тех, кто живет сейчас на востоке, готовы к территориальным уступкам.

"Впрочем, несмотря на указанные тенденции для жителей Юга и Востока среди них все равно убедительное большинство (74% на Юге и 73% на Востоке) выступают против территориальных уступок", - уточнили социологи.

"Есть определенные тревожные тренды"

По мнению заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, существуют определенные тревожные тенденции.

"Есть определенные тревожные тренды в общественных настроениях, которые требуют отдельного внимания и анализа. Однако стержневым мы считаем базовую готовность украинцев к территориальным уступкам, более интегрально отражающим ощущение украинцев нынешней ситуации в стране и собственного самочувствия", - отметил он.

Как полагает социолог, при анализе опроса могут появиться адепты "теории зрад", однако нужно учитывать, как изменилась ситуация с мая по октябрь.

"Однако мы подчеркиваем, что для интерпретации важно учитывать контекст. Между нынешним и предыдущим опросом прошло около четырех непростых месяцев с кровавыми битвами и разрушительными обстрелами (и, кроме этого, с внутренним политическим напряжением из-за коррупционных вопросов и сложностей в отношениях с зарубежными друзьями). Скорее всего, у многих украинцев до начала лета ожидания относительно начала осени 2023 года были более оптимистичными", - добавил Грушецкий.

Впрочем, Антон Грушецкий подчеркнул, что абсолютное большинство украинцев продолжают держаться и уверенны в необходимости бороться с врагом.

Когда закончится война – прогнозы

Американский генерал Марк Милли оценил сроки длительности войны России против Украины. По мнению бывшего руководителя Объединенного комитета начальников штабов армии США, боевые действия продлятся еще "значительный период времени". При этом он акцентировал внимание на том, что контрнаступление продолжается, и ВСУ достигают успехов.

Война в Украине может затянуться на годы, есть три сценария развития событий, считает военный аналитик Агиль Рустамзаде. По его словам, при оптимистичном сценарии Украина одержит победу и обеспечит себе безопасность на 10-20 лет. При пессимистичном Киев ждет "Минск-3".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну. По мнению руководителя военной разведки, Москва способна воевать максимум до 2026 года. При этом нельзя допустить заморозки войны.

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КМИС социологический опрос война России и Украины
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