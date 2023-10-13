Мир 'в обмен' на территории: около 80% украинцев против уступок агрессору России

На юге и востоке Украины более 70% украинцев выступают против территориальных уступок России, отметили в Киевском международном институте социологии.

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Абсолютное большинство украинцев поддерживают твердую позицию относительно неприемлемости уступок России - КМИС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53-я ОМБр

На начало октября абсолютное большинство украинцев уверенны, что Украина не должна идти на территориальные уступки стране-оккупанту России даже в том случае, если война станет продолжительной и будут другие угрозы со стороны Москвы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно данным опроса КМИС, который был проведен в период с 29 сентября по 9 октября среди 1010 респондентов на подконтрольных Украине территориях и среди украинцев, которые выехали за границу, около 80% граждан против территориальных уступок России.

Что думают в центре, на западе, юге и востоке

В целом, если сравнивать с маем, социологи считают, что доля тех, кто согласен на территориальные уступки в обмен на мир и сохранение суверенитета и независимости Украины, возросла с 10 до 14%.

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Настроения жителей запада и центра остались практически на прежнем уровне.

Что касается юга, в мае к уступкам были готовы 8% украинцев, сейчас 21%. Среди жителей востока показатели выросла с 13 до 22%. При этом 28% среди тех, кто живет сейчас на востоке, готовы к территориальным уступкам.

"Впрочем, несмотря на указанные тенденции для жителей Юга и Востока среди них все равно убедительное большинство (74% на Юге и 73% на Востоке) выступают против территориальных уступок", - уточнили социологи.

"Есть определенные тревожные тренды"

По мнению заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, существуют определенные тревожные тенденции.

"Есть определенные тревожные тренды в общественных настроениях, которые требуют отдельного внимания и анализа. Однако стержневым мы считаем базовую готовность украинцев к территориальным уступкам, более интегрально отражающим ощущение украинцев нынешней ситуации в стране и собственного самочувствия", - отметил он.

Как полагает социолог, при анализе опроса могут появиться адепты "теории зрад", однако нужно учитывать, как изменилась ситуация с мая по октябрь.

"Однако мы подчеркиваем, что для интерпретации важно учитывать контекст. Между нынешним и предыдущим опросом прошло около четырех непростых месяцев с кровавыми битвами и разрушительными обстрелами (и, кроме этого, с внутренним политическим напряжением из-за коррупционных вопросов и сложностей в отношениях с зарубежными друзьями). Скорее всего, у многих украинцев до начала лета ожидания относительно начала осени 2023 года были более оптимистичными", - добавил Грушецкий.

Впрочем, Антон Грушецкий подчеркнул, что абсолютное большинство украинцев продолжают держаться и уверенны в необходимости бороться с врагом.

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