"Будет долго, тяжело и очень кроваво": генерал Милли оценил срок войны

Бывший руководитель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что война РФ против Украины будет продолжаться еще "значительный период времени". Свое мнение он высказал в интервью каналу CBS News.
По словам генерала, украинское контрнаступление все еще продолжается.
"Прогресс, как отмечают многие, многие люди, медленный, но устойчивый. И они добиваются прогресса изо дня в день", — сказал Милли.
Он также отметил, что боевые действия идут "очень тяжело".
Журналисты задали вопрос ‒ сколько будет продолжаться война, допустив варианты от 1 года до 5 лет.
"На это нельзя рассчитывать время. Но это будет значительный период времени. И это будет долго, тяжело и очень кроваво", — заявил Милли.
Контрнаступление армии Украины
Контрнаступление ВСУ приостановится, когда произойдет ухудшение погоды и будут морозы, считает бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. По его мнению, борьба на поле боя будет продолжаться.
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ. Он назвал наступление армии Украины продуктивным и считает, что борьба за Крым уже началась.
У Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении ВСУ. Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что погодные условия позволят наступать армии Украины еще 6-8 недель. Наступление в следующие две недели может усложниться из-за погоды.
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