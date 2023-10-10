"Будет долго, тяжело и очень кроваво": генерал Милли оценил срок войны

Американский генерал Марк Милли заявил, что война РФ против Украины будет продолжаться еще "значительный период времени"

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По словам генерала Марка Милли, украинское контрнаступление все еще продолжается / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Бывший руководитель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что война РФ против Украины будет продолжаться еще "значительный период времени". Свое мнение он высказал в интервью каналу CBS News.

По словам генерала, украинское контрнаступление все еще продолжается.

"Прогресс, как отмечают многие, многие люди, медленный, но устойчивый. И они добиваются прогресса изо дня в день", — сказал Милли.

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Он также отметил, что боевые действия идут "очень тяжело".

Журналисты задали вопрос ‒ сколько будет продолжаться война, допустив варианты от 1 года до 5 лет.

"На это нельзя рассчитывать время. Но это будет значительный период времени. И это будет долго, тяжело и очень кроваво", — заявил Милли.

Контрнаступление армии Украины

Контрнаступление ВСУ приостановится, когда произойдет ухудшение погоды и будут морозы, считает бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. По его мнению, борьба на поле боя будет продолжаться.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ. Он назвал наступление армии Украины продуктивным и считает, что борьба за Крым уже началась.

У Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении ВСУ. Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что погодные условия позволят наступать армии Украины еще 6-8 недель. Наступление в следующие две недели может усложниться из-за погоды.

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