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Оккупанты бросают позиции и не хотят контратаковать - западные аналитики

Дмитрий Видоменко
6 октября 2023, 08:18 обновлено 6 октября, 08:20
Агрессорские командиры стоят перед выбором - отступать в течение всего периода контрнаступления с "разбитых позиций" или жертвовать солдатами.
ВСУ, контрнаступление
Как говорят в ISW, офицеры армии агрессоров стоят перед тяжелым выбором / УНИАН и скриншот из видео

Командиры российской агрессорской армии стоят перед выбором отводить свои силы в течение всего периода контрнаступления с "разбитых позиций" либо жертвовать солдатами. Об этом сообщается в очередном отчете ссылкой Института изучения войны (ISW).

Как говорят аналитики, российским командирам все чаще приходится выбирать между "пустой тратой" своих войск в контратаках для удержания тактических позиций либо противостоянием московскому военному командованию (отступая на ранее подготовленные позиции вопреки приказам либо давлению, таким образом рискуя своей карьерой).

По данным ISW, российские агрессоры передислоцировали на Херсонское направление подразделения 41 общевойсковой армии (ООС) и подразделения 810 отдельной морской пехотной бригады. Кроме того, там были замечены неуказанные подразделения русской морской пехоты.

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5 октября российские войска вели наступательные действия на линии "Купянск – Сватово – Кременная", возле Бахмута, на линии "Авдеевка - Донецк", на западе Запорожской области, но, по данным ISW, не продвинулись.

Контрнаступление армии Украины

Контрнаступление ВСУ приостановится, когда произойдет ухудшение погоды и будут морозы, считает бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. По его мнению, борьба на поле боя будет продолжаться.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ. Он назвал наступление армии Украины продуктивным и считает, что борьба за Крым уже началась.

У Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении ВСУ. Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что погодные условия позволят наступать армии Украины еще 6-8 недель. Наступление в следующие две недели может усложниться из-за погоды.

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ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
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