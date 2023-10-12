"Этого нельзя допускать": Буданов сообщил сколько еще Россия сможет вести войну

Россия сможет продолжать войну против Украины до 2025 года. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, экономика России позволяет продолжать войну достаточно долго. Он также сообщил о сравнительно низких темпах восстановления количества российской техники. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
"Относительно ресурсов, давайте по факту поговорим. По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее себе позволить до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, немного быстрее, потому что темпы восстановления техники, которые происходят сейчас у них, не так высоки. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год", - заявил глава разведки.
Буданов согласен, что в России есть достаточно много человеческих ресурсов, которых хватит на длительный период. Однако он также отметил, что у Украины тоже серьезный человеческий потенциал.
"По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая. Другое дело, а готова ли Российская Федерация идти к верхней границе, до последнего? По факту, все они воюют мобилизованными, испытывают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений", – резюмировал он.
Буданов сообщил, что ни в коем случае нельзя допустить так называемого "замораживания конфликта".
"Этого нельзя допускать. Во-первых, это будет предательство людей, которые останутся на оккупированных территориях. Во-вторых, неправильно с точки зрения памяти тех, кто погиб, и тех, кто сейчас воюет", – считает глава ГУР.
Он также поделился своей версией, когда стоит начинать дипломатические переговоры с Россией.
"Ни одна война в мире не закончилась без подписания двустороннего, многостороннего договора об окончании войны или чего-то подобного. Много есть форматов, но всегда война заканчивается – надо же как-то объясниться всем. Но в нашем случае это возможно исключительно, когда оккупанты покинут или хотя бы начнут покидать Украину по границам 91-го года", – сказал Буданов.
Буданов добавил, что россияне хотят оставить все, как сейчас, и начинать разговор.
"Нет, я же вам говорю, это будет просто предательство наших людей. Об этом же тоже надо помнить, что несколько миллионов человек в оккупации сейчас живет, и они ждут, когда их освободят. Это, кстати, одна из основных функций государства", – резюмировал глава разведки.
Прогнозы Буданова
Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что война в Украине, развязанная страной-агрессором Россией, не закончится в этом году. По его словам, Украина "выбилась из графика".
Буданов также сообщил, что в осенне-зимний период Украину снова ждут массированные обстрелы энергетической инфраструктуры-российские оккупанты снова попытаются устроить нам блэкаут.
Ранее Буданов отмечал, что мировое сообщество довольно быстро приближается к глобальной войны (по типу Третьей мировой).
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