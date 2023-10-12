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"Этого нельзя допускать": Буданов сообщил сколько еще Россия сможет вести войну

Юрий Берендий
12 октября 2023, 12:33 обновлено 12 октября, 12:42
Кирилл Буданов сообщил сколько еще Россия сможет вести войну против Украины.
Буданов, ВСУ, армия
Буданов сообщил сколько еще Россия сможет вести войну / Коллаж Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com

Россия сможет продолжать войну против Украины до 2025 года. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, экономика России позволяет продолжать войну достаточно долго. Он также сообщил о сравнительно низких темпах восстановления количества российской техники. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Относительно ресурсов, давайте по факту поговорим. По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее себе позволить до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, немного быстрее, потому что темпы восстановления техники, которые происходят сейчас у них, не так высоки. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год", - заявил глава разведки.

Буданов согласен, что в России есть достаточно много человеческих ресурсов, которых хватит на длительный период. Однако он также отметил, что у Украины тоже серьезный человеческий потенциал.

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"По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая. Другое дело, а готова ли Российская Федерация идти к верхней границе, до последнего? По факту, все они воюют мобилизованными, испытывают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений", – резюмировал он.

Буданов сообщил, что ни в коем случае нельзя допустить так называемого "замораживания конфликта".

"Этого нельзя допускать. Во-первых, это будет предательство людей, которые останутся на оккупированных территориях. Во-вторых, неправильно с точки зрения памяти тех, кто погиб, и тех, кто сейчас воюет", – считает глава ГУР.

Он также поделился своей версией, когда стоит начинать дипломатические переговоры с Россией.

"Ни одна война в мире не закончилась без подписания двустороннего, многостороннего договора об окончании войны или чего-то подобного. Много есть форматов, но всегда война заканчивается – надо же как-то объясниться всем. Но в нашем случае это возможно исключительно, когда оккупанты покинут или хотя бы начнут покидать Украину по границам 91-го года", – сказал Буданов.

Буданов добавил, что россияне хотят оставить все, как сейчас, и начинать разговор.

"Нет, я же вам говорю, это будет просто предательство наших людей. Об этом же тоже надо помнить, что несколько миллионов человек в оккупации сейчас живет, и они ждут, когда их освободят. Это, кстати, одна из основных функций государства", – резюмировал глава разведки.

Прогнозы Буданова

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что война в Украине, развязанная страной-агрессором Россией, не закончится в этом году. По его словам, Украина "выбилась из графика".

Буданов также сообщил, что в осенне-зимний период Украину снова ждут массированные обстрелы энергетической инфраструктуры-российские оккупанты снова попытаются устроить нам блэкаут.

Ранее Буданов отмечал, что мировое сообщество довольно быстро приближается к глобальной войны (по типу Третьей мировой).

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ВСУ ГУР Кирилл Буданов
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