Заходили с севера: Силы обороны отразили прорыв ДРГ на Сумщине

В Сумской области бойцы территориальной обороны ночью 12 октября обнаружили и поразили российскую диверсионно-разведывательную группу из восьми человек. Об этом командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил в телеграмме.
По его словам, в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной общины, обнаружили диверсионную разведывательную группу из восьми человек.
"Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и имели целью двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры. По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями", - отметил Наев.видео дня
Смотрите видео с деталями отражения прорыва ДРГ в Сумской области:
Сергей Наев сказал, что понеся боевые потери, диверсионная группа отошла.
Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 октября российские оккупанты атаковали Украину дронами. Удары были направлены по припортовой инфраструктуре Подунавья.
Также, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что у Украины есть все, что нужно ВСУ и Силам обороны для продолжения контрнаступления, в частности в условиях холодного периода.
В то же время, в отметили в разведке, в осенне-зимний период Украину снова ждут массированные обстрелы энергетической инфраструктуры - российские оккупанты снова попытаются устроить нам блэкаут.
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