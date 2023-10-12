Заходили с севера: Силы обороны отразили прорыв ДРГ на Сумщине

Ночью 12 октября российская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Сумщины в направлении одного из инфраструктурных объектов. Бойцы ТРО отбили попытку прорыва.

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Силы обороны отразили прорыв ДРГ на Сумщине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео https://t.me/SerhiyNaiev

В Сумской области бойцы территориальной обороны ночью 12 октября обнаружили и поразили российскую диверсионно-разведывательную группу из восьми человек. Об этом командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил в телеграмме.

По его словам, в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной общины, обнаружили диверсионную разведывательную группу из восьми человек.

"Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и имели целью двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры. По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями", - отметил Наев. видео дня

Генерал Наев рассказал детали прорыва ДРГ / скриншот

Смотрите видео с деталями отражения прорыва ДРГ в Сумской области:

Сергей Наев сказал, что понеся боевые потери, диверсионная группа отошла.

Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 октября российские оккупанты атаковали Украину дронами. Удары были направлены по припортовой инфраструктуре Подунавья.

Также, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что у Украины есть все, что нужно ВСУ и Силам обороны для продолжения контрнаступления, в частности в условиях холодного периода.

В то же время, в отметили в разведке, в осенне-зимний период Украину снова ждут массированные обстрелы энергетической инфраструктуры - российские оккупанты снова попытаются устроить нам блэкаут.

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