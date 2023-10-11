Нашли слабое место: ВСУ нацелились на освобождение большого города

ВСУ продолжают давить на врага на южном направлении. В частности, у Сил обороны Украины появился шанс нанести врагу сокрушительный удар.

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У Сил обороны Украины появился шанс нанести врагу сокрушительный удар. / Коллаж Главред, фото: DEEPSTATE MAP, Генштаб ВСУ

На южном фронте Украины, наши защитники продолжают неустанную борьбу с врагом. Один из основных центров жестоких боев - Запорожское направление, которое имеет большое стратегическое значение как для Вооруженных Сил Украины, так и для российских сил.

На протяжении последней недели оккупанты пытались распространять информацию о том, что они"покидают Токмак". Однако следует отметить, что в этом районе построена сильная оборона, и бои продолжаются чрезвычайно ожесточенными. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Юрий Федоров, заметив, что у россиян все же есть слабое место.

Российские войска создали прочные оборонительные сооружения вокруг Токмака, расположенного в Запорожской области. Несмотря на заявления о возможном отступлении, ситуация на практике выглядит совсем иначе.

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"Все же я думаю, критическими зонами в войне на сегодня являются треугольных Работино – Вербовое – Новопрокоповка и восточные фланги. Там будет решаться судьба окончания осенней кампании. Там россияне сильно истощены", - отметил Юрий Федоров.

На Запорожском направлении главное сражение происходит сейчас на боковых флангах. Именно здесь оккупанты сосредоточили значительные вооруженные силы, в том числе две десантно-штурмовые дивизии. Впрочем, в течение последней недели в телеграм-каналах, принадлежащих так называемым российским "военкорам", наблюдается жалобность относительно низкого состояния готовности военных.

"Дивизии устали, теряют боеспособность, а замены нет. Есть большой вопрос, почему россияне идут в наступление на Восточном фронте, а не укрепляют направление на Токмак", – отметил военный эксперт.

Хотя, конечно, россияне будут прибегать к привычной тактике и минировать подходы к Токмаку.

Эксперт также отмечает, что артиллериия ВСУ уже достает до Токмака, а это означает, что есть шанс серьезно повредить железнодорожный узел который находится в городе.

"В Токмаке сходятся две железнодорожные дороги - на восток и запад. Если его уничтожить или по крайней мере повредить, тогда логистика российская будет очень затруднена", – отметил Федоров.

Эксперт резюмирует, что эта ситуация означает, что система поставок российских войск из Токмака в другие оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей будет перекрыта или разрушена. Это, в свою очередь, может привести к серьезному ограничению боевой способности российских войск на этих направлениях.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, российские оккупанты на юге перешли в "экономрежим" в плане использования снарядов, однако все равно ситуация остается напряженной.

В то же время, как сообщили в разведке, в случае замораживания боевых действий Россия способна восстановить силы всего за 10-20 лет. Но за это время страна-агрессорка учтет все ошибки, сделанные после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

В свою очередь, бывший руководитель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что война РФ против Украины продлится еще "значительный период времени". По словам генерала, украинское контрнаступление все еще продолжается.

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