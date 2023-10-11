Россия может начать еще более кровавую войну против Украины за 10-20 лет - ГУР

Россия наращивает мощности ВПК, а в следующем году, говорят в разведке, будет иметь еще больший бюджет на вооружение и армию.

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РФ не откажется от войны с Украиной даже после "заморозки" боевых действий / Фото: скриншот, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В случае замораживания боевых действий Россия способна восстановить силы всего за 10-20 лет. Но за это время страна-агрессор учтет все ошибки, сделанные после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Как заметил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов, любая "заморозка" боев потому и рискованна.

"Если какая-то страна нарушает международное право, устав ООН, соответствующие искушения появляются. Это значит, что можно не останавливаться, двигаться дальше", - сказал Юсов. видео дня

В ГУР подчеркивают, что главной задачей противника сейчас является содержание уже захваченных украинских территорий.

"Сейчас для контингента оккупационной армии главная задача - это удержать украденное, награбленное. Но давать передышку (врагу) без восстановления украинского суверенитета, без наказания военных преступников - значит провоцировать на подготовку к дальнейшим агрессивным действиям", - отметил Юсов.

На вопрос ведущей, за сколько времени РФ в таком случае способна восстановить силы, Юсов ответил, что по меньшей мере за 10 лет.

"Россия может восстановиться до того состояния, которое было, где-то за 10 лет "плюс", может, до 20-ти (лет - Главред)... Но восстановление армии агрессора может происходить с учетом ошибок, используя другие тактики, другие подходы, не делая ставку на большое количество старой техники", - пояснил представитель разведки.

Юсов добавил, что финансовый ресурс у агрессора есть.

"Мы знаем, что на следующий год этот бюджет будет еще больше, а это - дополнительные вызовы для Украины и украинских союзников", - подытожил Юсов.

Война в Украине - последние новости

10 октября российские оккупанты перешли в активное наступление по всему восточному фронту. В частности, захватчики сосредоточились на уничтожении Авдеевки. Но несмотря на это, штурмы ВС РФ, по данным Генштаба, оказались провальными - украинские защитники мужественно держали оборону.

По мнению Института изучения войны, таким образом оккупанты пытаются оттянуть силы ВСУ от Работино. Эксперты заметили значительный рост активности россиян в районе Очеретино, Тоненького, Бердичев, расположенных к северо-западу от Авдеевки, и на линии Водяное - Опытное к юго-западу от Авдеевки.

Накануне азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде утверждал, что Украину все еще могут заставить согласиться на "Минск-3". В интервью Главреду он рассказал, как этого можно избежать.

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