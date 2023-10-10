РФ перешла в активное наступление: на фронте тяжелые бои - ВСУ

Российские оккупанты активно наступают по всему восточному фронту и Таврическому направлению.

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Оккупанты наступают на всем восточном направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты перешли в активное наступление по всему восточному фронту. Об этом заявил майор Нацгвардии Украины, командир бригады "Азов" Богдан Кротевич на своей странице в Twitter.

"По всему восточному фронту противник перешел в активные наступательные действия, сейчас ваша поддержка особенно нужна украинским солдатам", - написал военный.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что оккупанты активизировались и на Таврическом направлении. Там продолжаются тяжелые бои.

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"За прошедшие сутки враг нанес 19 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, кроме того - совершил 705 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1415 огневых задач. Общие потери врага составили 169 человек", - написал он.

Несмотря на это украинские военные уничтожают силы врага. Оккупанты потеряли:

1 танк,

3 артиллерийских системы,

3 единицы автомобильной техники,

2 склада боеприпасов.

Война в Украине

Политолог Андрей Золотарев заявлял, что РФ пойдет в крупное наступление зимой. Это может произойти в случае, если США уменьшат военную помощь Украине на фоне приближающихся выборов. Он отметил, что в случае уменьшения оказания помощи Украине со стороны США украинские Вооруженные силы могут оказаться в очень трудной ситуации, поскольку значительная часть техники, артиллерии предоставлена западными партнерами.

Военный эксперт Роман Рассвет сообщал, что враг готовит наступление на большой город Украины. Оккупанты выбрали наиболее неудобное с точки зрения геологии направление для наступления. Враг планирует наступать именно на Купянском направлении.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде также выражает опасения из-за того, что РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление. Он убежден, если Украина не осуществит нужные шаги для своего укрепления, то может оказаться в гораздо худшей ситуации. Есть только один способ избежать этого.

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