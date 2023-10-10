Операция на территории Беларуси: Россия готовится провести ужасную провокацию

Россия и Беларусь готовятся провести провокацию с целью дескридетации Украины. Целью атаки спецслужбы врага определили одну из нефтебаз в Беларуси.

https://glavred.info/world/operaciya-na-territorii-belarusi-rossiya-gotovitsya-provesti-uzhasnuyu-provokaciyu-10507144.html Ссылка скопирована

Россия и Беларусь готовятся провести провокацию против Украины / коллаж Главред, фото: Центр национального спорта, Главное управление ГСЧС Украины

Спецслужбы России и Беларуси намерены провести операцию "под чужим флагом" на территории Беларуси. Они планируют выпустить дрон, на котором будет взрывчатка, и направить его к нефтебазе с целью обвинения Украины в этом. Эту информацию обнародовал Центр национального сопротивления.

Как отмечается, враг рассматривает объектом для теракта нефтебазу "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области, недалеко от белорусско-польской границы.

"Планируется осуществить сброс с БПЛА. По информации от белорусского подполья, аэроразведку вероятных объектов вели "вагнеровцы" в августе этого года", - говорится в сообщении. видео дня

В Центре национального сопротивления отмечают, что силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины. Эта провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки нашего государства.

Россия втягивает Беларусь в войну

Напомним, как ранее сообщал Главред, на днях в Беларуси заявили об очередном этапе проверки боевой готовности Вооруженных сил. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев объяснил, есть ли угроза для Украины. По его словам, на соответствующих направлениях усиливается бдительность наших пограничных нарядов.

Как отмечает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, белорусский диктатор Александр Лукашенко поставлен российским диктатором Владимиром Путиным в такие условия, что просто обязан все больше и больше ублажать армии страны-агрессора РФ.

В то же время, ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что РФ вывела в рамках ротации практически все свои подразделения из Беларуси.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.