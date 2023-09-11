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"Россия стреляет себе в ногу": эксперт спрогнозировал, чем кончатся планы Кремля по давлению на Запад через Беларусь

Дмитрий Видоменко
11 сентября 2023, 11:04 обновлено 11 сентября, 11:10
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Своими действиями по размещению ядерного оружия в Беларуси путинский режим, считает Александр Леонов, практически "стреляет себе в ногу".
Кремль, Леонов
Размещение ядерного оружия в Беларуси - больше проблема для Кремля, чем для Запада, говорит Александр Леонов / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты

Планы Кремля оказывать давление на страны Запада своими войсками через подконтрольную территории Беларуси – довольно стандартный план путинского режима.

Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Здесь, скорее, давят на Запад не для уменьшения помощи Украине, а ради повышения ставок, и мы видим по всем моментам – когда ракеты залетали в Польшу, или когда "шахеды" попали в Румынию. У западных обществ есть определенный консенсус, который заключается в том, что они помогают Украине, но не воюют с Россией. А Россия хочет всеми силами показать населению стран Запада, что в случае косвенного участия их стран в войне, есть риск эскалации, и тогда вы, мол, все равно вступите в войну, пусть даже с прокси-государством России – Беларусью. Потому что все понимают, что сама Беларусь не способна этого сделать. Интересный момент - в этом пытались использовать "Вагнер", и Польша достаточно серьезно это восприняла. После смерти Пригожина этого уже нет, но потому, что Госдеп США предупредил Россию, что провокации с участием "Вагнера" Альянс воспримет как непосредственную атаку самой России. Поэтому игры РФ в прокси-структуры стали неинтересными, потому что понятно, кто за этим стоит", – сказал он.

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Своими действиями по размещению ядерного оружия в Беларуси путинский режим, считает Леонов, практически "стреляет себе в ногу".

"То есть повышение ставок – это главная идея. Сюда же относится и угроза размещением ядерного оружия в Беларуси, хотя с военной точки зрения это больше проблема для России, а не стран Запада. Мы уже видим, что в ответ, например, Соединенные Штаты возвращают ядерное оружие в Великобританию и даже продолжаются разговоры о размещении военных баз Соединенных Штатов на территории Финляндии, и возможно, там тоже разместят ядерное оружие, что будет означать время подлета в Санкт-Петербург в считанные минуты. Поэтому здесь Россия стреляет себе в ногу, не даже не учитывая то, что это, фактически, плевок в сторону Китая. Потому что о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси Россия сообщила после визита Си Цзиньпина, а в совместной декларации как раз было указано, что обе страны выступают против размещения ядерного оружия за пределами стран, которые им владеют. Для Китая это очень важный пункт ввиду того, что, например, ядерное оружие США размещается на территории Южной Кореи. И для Китая было важно настаивать в геополитическом смысле на том, чтобы это требование выполнялось. Пока что Россия играет, но это, скорее, неудачная игра, которая приносит больше проблем и опасностей для самой России, чем для окружающих", – подытожил эксперт.

Кто такой Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Ядерное оружие России в Беларуси

В Министерстве обороны республики Беларусь 25 мая сообщили, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Москва и Минск подписали соответствующий документ. Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в РБ, однако Минск не будет его контролировать.

16 июня на экономическом форуме ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге глава Кремля Владимир Путин заявил, что тактическое ядерное оружие России уже в Беларуси.

"Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть", - сказал Путин.

27 июня непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что большая часть тактического ядерного оружия России уже привезли на территорию РБ. По его словам, Запад якобы "не отследил" перемещение вооружений.

"БольшАя часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - подчеркнул Лукашенко.

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Кремль новости Беларуси война России и Украины
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