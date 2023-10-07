В Беларуси проверяют боевую готовность: в ВСУ ответили, есть ли угроза для Украины

В случае роста угрозы Генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства, сказал Сергей Наев.

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Сергей Наев рассказал, есть ли угроза со стороны Беларуси / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/mod.mil.by

На днях в Беларуси заявили об очередном этапе проверки боевой готовности вооруженных сил. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев объяснил, есть ли угроза для Украины.

По его словам, на соответствующих направлениях усиливается бдительность наших пограничных нарядов.

"Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач", — отметил он.

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Наев также добавил, что в случае роста угрозы Генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства.

Как сообщал Главред, в сентябре представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что страна-агрессор Россия с первых дней полномасштабного вторжения обстреливала Украину из установок "Искандер", размещенных на территории Беларуси. Поэтому это оружие противник дополнительно "не стягивал". Стало известно, что эти установки Россия может перебрасывать с участка на участок.

Также сообщалось, что белорусский диктатор Александр Лукашенко создал собственную частную военную компанию ГардСервис и занимается вербовкой боевиков ЧВК Вагнер. Ключевая задача группировки – противодействие различным "неблагоприятным" для правящего в Минске режима сценариям.

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