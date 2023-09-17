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Игнат о 40 "Искандерах" возле Украины: опасность в другом

Яна Ставская
17 сентября 2023, 12:38 обновлено 17 сентября, 12:45
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Игнат пояснил, что российские "Искандеры" у белорусско-украинской границы уже давно не являются новостью.
Игнат о 40 'Искандерах' возле Украины: опасность в другом
40 установок вдоль украинской границы - это в конце концов не так много, высказался Игнат / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Википедия

Россия с первых дней полномасштабного вторжения обстреливала Украину из установок "Искандер", размещенных на территории Беларуси. Поэтому это оружие противник дополнительно "не стягивал".

Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Юрий Игнат, эти установки Россия может перебрасывать с участка на участок.

"Эти пусковые установки всегда были. Вопрос в том, что они мобильны. "Искандеры" есть и в Беларуси, и в России. "Искандерами" они атаковали с первых дней именно с белорусской территории", - сказал он.

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В то же время заявленные в СМИ "40 установок" типа "Искандер", по словам Игната, являются уже не таким большим количеством. Угроза здесь в другом.

"И цифра "40"... можно по-разному трактовать ее. 40 установок вдоль украинской границы - это в конце концов не так много, если смотреть. Вопрос: сколько там ракет есть до тех установок. Потому что "Искандеры" тоже разные. Мы знаем, что есть "Искандер-М" - это баллистика. "Искандер-К" - крылатая ракета. Вопрос сейчас не в установках, а в средствах поражения. Имеет ли Россия достаточно ракет, чтобы обеспечить эти установки и атаковать", - пояснил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, представитель Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника "(с 2009 года-отдельная национальная академия сухопутных войск) по специальности"Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год-начальник отдела редакции воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас-начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Искандеры в Беларуси

Накануне представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что Россия разместила вдоль украинской границы 46 ОТРК "Искандер".

Более того, по словам политического аналитика Александра Кочеткова, Россия также перебрасывает в Беларусь ТРК "Точка У". Эту переброску эксперт считает шантажом России, направленным на то, чтобы заморозить боевые действия и добиться снятия санкций - но только пока Путин формально жив.

16 сентября Россия атаковала Холодногорский район Харькова ракетами "Искандер-К". В результате очередной атаки РФ были повреждены дома, ранены пять человек и появилась семиметровая воронка.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер-это уничтожение систем ПВО и про противника, а также важнейших прикрываемых ими объектов на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с следствием бомбардировок авиации НАТО.

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война в Украине Беларусь Искандер война России и Украины Юрий Игнат
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