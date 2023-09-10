Зачем Россия перебрасывает ТРК "Точка-У" в Беларусь: эксперт раскрыл угрозу

Россия перебрасывает в Беларусь ТРК "Точка У", намекая белорусскому диктатору Александру Лукашенко, что белорусов не допустят к "Искандерам".
Как отметил в интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков, Точка-У стреляет на 120 км и может нести тактическую ядерную боеголовку.
"Смысл состоит в том, что 12-е управления, которое дрессировало белорусских воинов, отметили, что белорусы искуснее обращаются с Точкой-У, чем с Искандером. И это намек на то, что белорусов не допустят к Искандерам, а оставят им лишь устаревшие Точка-У, от которой Украина, например, отказывается. Это - очередное проявление пренебрежительного отношения России к белорусам", - уверен Кочетков.видео дня
Эту переброску эксперт считает шантажем России, направленным на то, чтобы заморозить боевые действия и добиться снятия санкций - но только пока Путин формально жив.
"Но каким-то образом взять паузу, передохнуть и начать договариваться вместо того, чтобы воевать. Окружение Путина явно этого хочет, потому что контакты между окружением во главе с Патрушевым и достаточно весомыми представителями США продолжаются все время", - сказал Кочетков.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
Ситуация на украинской границе
Накануне представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что Россия разместила вдоль украинской границы 46 ОТРК "Искандер".
Недавно в ГПСУ подтверждали, что Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения. Это связывают с сезонной ротацией оккупационных войск.
Отмечался также факт вывода "вагнеровцев" с территории базы под Осиповичами после якобы гибели Евгений Пригожина в Тверской области.
Напомним, что оккупанты неоднократно использовали Беларусь для провокаций на границах ЕС и Украины. Например, два вертолета Воздушно-космических сил Беларуси 1 августа пересекли воздушную границу Польши. Белорусские войска проводили совместные учения с боевиками ЧВК Вагнер. Вертолеты летели очень низко, поэтому польским средствам слежения обнаружить их было сложно.
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