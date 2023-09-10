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Угроза новых ударов: РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины – ГУР

Алексей Тесля
10 сентября 2023, 14:32 обновлено 10 сентября, 14:41
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РФ методично наносит удары по гражданским объектам, напомнил Вадим Скибицкий.
Вкипедия,
РФ стянула Искандеры к границам Украины / Фото Википедия, pixabay.com

Страна-агрессор РФ развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Как подчеркнул он в ходе ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), РФ применяет эти комплексы для ударов по украинским городам.

"Таким образом, идет методическое уничтожение, прежде всего, гражданских объектов нашего государства", - заявил представитель ГУР.

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Он отметил, что оккупанты применяют против украинских войск авиацию, однако опасаются мощной системы противовоздушной обороны Украины, которая подтвердила свою эффективность.

"Подтвердила тем, что процент крылатых ракет, других боеприпасов, которые направляются на гражданские, на военные объекты, уничтожаются нашей системой противовоздушной обороны. Мы благодарим наших партнеров за те новейшие средства вооружения, которые предоставлены нашему государству, и они эффективны, они позволяют защищать наше государство", - добавил Скибицкий.

Ранее Владимир Зеленский назвал вероятные сроки и цели атак РФ. Президент Владимир Зеленский предупредил о том, что российские оккупанты готовятся снова наносить удары по Украине в течение зимы.

Напомним, украинцам ранее назвали сроки и цели обстрелов. Владимир Омельченко прокомментировал вопрос о том, необходимо ли жителям крупных городов, в частности – Киева, готовится к возможной эвакуации.

Ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.

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Искандер ГУР Вадим Скибицкий ракетный удар
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