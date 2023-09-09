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РФ готовит массированные удары: Зеленский назвал вероятные сроки и цели атак

Алексей Тесля
9 сентября 2023, 16:50 обновлено 9 сентября, 16:53
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Агрессор стремиться нести страдания для украинского народа, подчеркнул президент.
Владимир Зеленский, ракетный удар
Владимир Зеленский предупредил об угрозе новых ударов РФ / Коллаж Главред, фото pixabay, Офис президента

Президент Владимир Зеленский предупредил о том, что российские оккупанты готовятся снова наносить удары по Украине в течение зимы.

Агрессор стремиться нести страдания для украинского народа, подчеркнул он в обращении, опубликованном в Telegram.

"Четко осознаем, что российское зло тоже готовится к зиме - готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местной власти должен сделать все возможное, а когда нужно - то и невозможное, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность", - отметил глава государства.

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При этом он уточнил, что все должностные лица и командующие имеют четкие задачи, касающиеся решения вопросов ПВО, подготовки энергетики, социальной системы, пакетов поддержки от партнеров.

"Руководители областных администраций будут отчитываться ежедневно о подготовке, каждый день вечером - отчет для Правительства, Офиса. Министру внутренних дел поручено максимально подготовить сектор ГСЧС - то, что касается не только непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский жестко высказался о диалоге с Владимиром Путиным. Президент не считает, что уже наступило время для того, чтобы начать переговоры о мире с РФ.

Напомним, Зеленский провел важное заседание Ставки. Участники заседания обсудили защиту прифронтовых территорий и подготовку к зиме.

Ранее эксперт спрогнозировал последствия ударов РФ зимой. Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.

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Владимир Зеленский война России и Украины ракетный удар
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