РФ ударила ракетами по Харькову и области: есть погибшие, раненые и "прилеты"

На Харьковщине оккупанты обстреляли гражданское авто, известно о двух погибших — мужчине и женщине.

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Результаты обстрела РФ Харьковщины / Telegram О.Синегубова

Российские оккупационные войска нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова, есть пострадавшие среди мирного населения, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет. Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий", - написал Синегубов в Telegram.

Удары РФ по Харьковщине

Правоохранители фиксируют последствия вражеских субботних обстрелов районов Харьковской области.

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"Сегодня российская армия обстреляла автомобиль на дороге у с. Стрелечья. Предварительно, ПТУР. В настоящее время известно о двух погибших — мужчине и женщине. Также получил ранение 73-летний гражданский мужчина. Данные уточняются", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Кроме того, около 11:00 оккупанты обстреляли Петропавловку (по предварительным данным, из артиллерии). Поврежден автомобиль, получил ранение 23-летний гражданский. На месте работают прокуроры, следователи полиции и взрывотехники. Приблизительно в то же время обстрелу подверглась Казачья Лопань. Повреждены жилые дома и киоски.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Кроме того, российские оккупационные войска в субботу обстреляли Казачью Лопань Дергачевской громады Харьковской области, сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Вячеслав Задоренко.

"Вражеские войска нанесли около 15 ударов (предварительно - из артиллерии) по поселку, повредив по меньшей мере 5 частных домов, магазины и линии электропередач. Профильные службы работают на месте с целью ликвидации последствий обстрелов и возобновления электроснабжения", - написал Задоренко в Telegram.

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу на Харьковщине. В результате атаки на вокзале вспыхнул масштабный пожар, здание было полностью уничтожено.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара оккупантов по Харьковщине есть жертвы. В селе Подолы Купянского района в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен.

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