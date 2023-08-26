РФ убила людей в кафе: в результате удара оккупантов по Харьковщине есть жертвы

В субботу, 26 августа, российские оккупационные войска обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области.
В результате есть жертвы и пострадавший среди мирного населения, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
"По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные устанавливаются. Враг попал в гражданский объект – кафе, где днем находились местные жители. На месте работают правоохранители и экстренные службы", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Как уточнили в областной прокуратуре, 26 августа около 10:30 российские военные произвели артиллерийский обстрел - оккупанты ударили по кафе-магазину в селе.
Погибли два мирных жителя: 28-летняя женщина и гражданский мужчина 70 лет. Также получила ранение 26-летняя женщина.
Правоохранителями проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.
Напомним, мощные взрывы в центре Чернигова прогремели ранее. В результате есть погибшие и раненые. РФ применила баллистическую ракету.
Позже стало известно о том, что число жертв российского ракетного удара по Чернигову возросло до семи. Среди погибших - 6 летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставляют в реанимобиле в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.
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