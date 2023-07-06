Здание сгорело дотла: оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу на Харьковщине

В результате атаки на вокзале вспыхнул масштабный пожар, здание было полностью уничтожено.

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Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Харьковщине/ коллаж: Главред, фото: Telegram Харьковская областная прокуратура

Российские захватчики в четверг, 6 июля, ударили из артиллерии по железнодорожной станции "Одноробовка" на Харьковщине.

После этого там произошел масштабный пожар, вокзал станции разрушен дотла. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"По данным следствия, 6 июля около 11:00 российские военные обстреляли станцию "Одноробовка" Богодуховского района. По предварительным данным, из артиллерии. Полностью уничтожен вокзал станции, произошел масштабный пожар", – говорится в сообщении.

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О погибших или пострадавших не сообщалось.

В прокуратуре сообщили, что было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Харьковщине/ Telegram Харьковская областная прокуратура

Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Харьковщине/ Telegram Харьковская областная прокуратура

Ракетный удар РФ по Львову

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате погибли четыре человека. Медицинская помощь была оказана 34 людям, 13 из них были госпитализированы.

Возраст погибших – от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

Разрушения подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

В РФ после удара назвали циничную цель атаки по Львову. В России Министерство обороны цинично заявило, что они специально ударили по Львову ракетами Калибр. В Минобороны РФ заявляют, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

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