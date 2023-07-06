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"Мы идем вперед": Зеленский раскрыл детали контрнаступления ВСУ

Мария Тупик
6 июля 2023, 17:02 обновлено 6 июля, 17:06
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Президент добавил, что поддерживает оценку военных относительно того, что начавшаяся в прошлом месяце операция "идет по плану".
ВСУ, Зленский, контрануступление
Зленский рассказал о контрнаступлении ВСУ / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, О

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил идет по плану.

В интервью ABC News президент отметил, что хотелось бы, чтобы оно продвигалось быстрее.

"Продолжающееся контрнаступление Украины позволило нашим силам взять на себя "инициативу" в войне против российских захватчиков, но мы хотим сделать это быстрее", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что поддерживает оценку военных относительно того, что начавшаяся в прошлом месяце операция "идет по плану".

"Мы все хотели бы, чтобы контрнаступление было совершено за более короткий промежуток времени, но это реальность. Мы идем вперед. Мы не стоим на одном месте", - подчеркнул президент.

Контрнаступление ВСУ

3 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины осуществили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из них добились успехов.

Издание The Washington Post со ссылкой на американского военного писало, что контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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