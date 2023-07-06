Зеленский ответил, возможно ли примирение между Украиной и РФ

Россия должна признать, что является агрессором и "выйти, а не ждать, когда ее вытеснит оружие и армия", считает президент.

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Владимир Зеленский напомнил, что РФ выпустила тысячи ракет по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир с Россией возможен лишь после того как страна-агрессор понесет справедливое наказание. Об этом глава государства сказал, общаясь со студентами и преподавателями Университета Буэнос-Айреса.

Зеленский напомнил обо всех преступлениях, которые совершили россияне, и отметил, что РФ должна признать свою агрессию.

"Если пришли к вам в дом, убили кого-то из родных. Насиловали кого-то из ваших знакомых, сожгли вашу землю, заминировали земли, чтобы мы не могли выращивать хлеб, атаковали всю зиму нас ракетами. Нам на голову прилетело около 4 тысяч ракет, и это на гражданское население. Я не считаю те снаряды и ракеты, которые летели на военных. Они убили людей, убитые дети и после этого можно возобновить отношения с этими людьми и есть лекарство этому?" – сказал глава государства.

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По словам Зеленского, в первую очередь, РФ должна признать, что является агрессором и "выйти, не ждать, когда ее вытеснит оружие и армия". После этого все военные преступники должны получить справедливое наказание.

Зеленский предположил, что на территории РФ, наверное, когда-нибудь будут новые люди. Они должны признать, что их страна принесла большую трагедию в Украину и мир в целом.

"Должно пройти долгое время. Другого лекарства у меня нет", – резюмировал президент.

Мирные переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, когда могут начаться мирные переговоры со страной-агрессором РФ. По его словам, это возможно лишь после выхода ВСУ на границы 1991 года.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорспособным субъектом мировой политической арены. Путин слаб, лжив и не контролирует ситуацию. Москва продолжает террористические обстрелы и не соблюдает любые достигнутые договоренности.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил России два жестких требования по переговорам. В частности, для запуска диалога оккупантам следует вывести все свои войска из Украины, а формула Зеленского должна стать базой для завершения войны.

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