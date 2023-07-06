"РФ стоит на грани": Россия созрела к гражданской войне – Буданов

Во время мятежа 21 регион РФ был на стороне Путина, а 17 были готовы поддержать Пригожина. Никто в крупных городах России не хочет продолжать войну с Украиной.

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Россия созрела к гражданской войн, считает Буданов/ коллаж: Главред, фото: скрин, Легион "Свобода России"

Страна-агрессор Россия созрела к гражданской войне. Общество в РФ разорвано на две части. Часть россиян была готова поддержать владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина во время мятежа вагнеровцев.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он отмечает, что достаточно будет маленького внутреннего "дела", и конфликт внутри России усилится.

"Вот что мы сейчас видим: российское общество разорвано на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: рф стоит на грани гражданской войны. Нужно маленькое внутреннее "дело", и внутренний конфликт усилится", – отметил Буданов.

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