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Война в Украине затянется, нужно готовиться к длительной борьбе – Столтенберг

Андрей Ганчук
17 сентября 2023, 10:48 обновлено 17 сентября, 10:51
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Если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, Украины как государства не будет, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг, ВСУ
Украина в конце концов вступит в НАТО - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53-я ОМБр

Война России против Украины будет продолжительной, поэтому следует готовиться к длительной борьбе. Украинского государства не будет, если люди перестанут воевать. Киев, в конце концов, вступит в Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью Funke он рассказал о том, что нужно готовиться к длительной войне в Украине.

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"Большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются. Поэтому мы должны готовиться к продолжительной войне в Украине", - считает Столтенберг.

По его словам, весь цивилизованный мир хотел бы быстрого мира, но если украинцы прекратят воевать, они проиграют России.

"Но в то же время мы должны признать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет... Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", - объяснил ситуацию председатель коллективного блока безопасности Запада.

Также генсекретарь Альянса выразил уверенность, что Украина, в конце концов, вступит в НАТО.

"Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет у НАТО", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Когда закончится война в Украине

Президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ ранее заявил, что война будет длиться до тех пор, "пока Россия будет на территории Украины". Команда глава государства готовится к сценарию возможной затяжной войны.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине не будет затяжной. Как полагает руководитель военной разведки, Россия уже не способна воевать долго.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что сроки завершения войны зависят от того, какими ресурсами будет обладать армия Украины. Однако украинский народ одержит победу над российскими оккупантами.

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НАТО Йенс Столтенберг война России и Украины
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