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"РФ пойдет в большое наступление зимой": политолог о последствиях, если США уменьшат помощь

Алёна Воронина
8 октября 2023, 15:35 обновлено 8 октября, 15:36
Новости об ослаблении помощи Украине лишь подогревают рвение России "дожать" наше государство.
Украинские военные, Андрей Золотарев
Политолог описал последствия, если США уменьшат помощь/ коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, Главред

Страна-агрессор Россия может пойти в еще одно большое наступление в Украине зимой этого года, если США уменьшат помощь нашему государству на фоне приближающихся выборов.

РФ может попытаться использовать этот шанс, чтобы "дожать" Украину. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

Он отметил, что в случае уменьшения оказания помощи Украине со стороны США украинские Вооруженные силы могут оказаться в очень трудной ситуации, поскольку значительная часть техники, артиллерии предоставлена западными партнерами.

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"Россия попытается использовать этот шанс и решить всё на поле боя. Поэтому я не исключаю, что на фоне таких новостей Россией будет предпринята еще одна попытка большого наступления", – сказал Золотарев.

Политолог отметил, что в РФ еще есть возможность накопить резервы, ведь их военно-промышленный комплекс еще способен производить 2 миллиона снарядов в год.

"Да и, в конце концов, 200 танков, хоть это и не сравнить с объемами, которые были в СССР 80 лет назад, когда Челябинский тракторный завод шлепал по 25 Т-34 в сутки, но РФ еще делает. Кроме того, они расконсервируют старые советские танки и доводят их до относительно боеспособного состояния. Но танк, даже если он старый – это всё равно танк, и не дай Бог встретиться с ним в поле", – отметил Золотарев.

По его словам, новости об ослаблении помощи Украине лишь подогревают рвение России "дожать" Украину. Политолог считает, что попытка наступления – это вполне ожидаемый сценарий этой зимы, а весной будет уже другая реальность.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Ситуация с военной помощью США Украине

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить всего на несколько месяцев.

В Politico отмечали, что Байден нашел "новый способ" отправлять помощь Украине. Белый дом рассматривает возможность использования грантов Госдепартамента для финансирования вооружения для Украины.

Между тем Reuters сообщило со ссылкой на источники, что США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на $200 млн. Состав следующего пакета военной помощи пока формируется. Планируется, что он будет объявлен в Брюсселе в среду, 11 октября.

Издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что Байден будет просить Конгресс дать 100 млрд долларов помощи Украине. Отмечается, что президент США собирается просить у Конгресса предоставить Украине самый большой пакет военной и гуманитарной помощи до следующих выборов, поскольку продолжают возникать проблемы, которые создают скептики-республиканцы.

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война в Украине новости США вторжение России Андрей Золотарев
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